Коронавирус в Воронеже, последние новости на 7 мая 2020: масочный режим, открытие магазинов одежды, досрочное завершение учебного года

С 12 мая в Воронежской области вводится масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно будет носить в общественном транспорте, такси, на остановках, вокзалах, в аэропорте. Без масок нельзя заходить в аптеки, магазины и другие работающие заведения, в том числе учреждения органов власти. Нарушителей будут штрафовать.

В Воронеже начали открываться магазины одежды в торговых центрах. Предполагается, что их владельцами являются компании, входящие в список системообразующих, которым официально разрешено возобновить работу.

Из-за ситуации с короноварусом воронежские власти рекомендовали школам завершить учебный год досрочно. Так, для 1-8 классах уроки закончатся 15 мая, в 10 классах - 29 мая, в 9 и 11 - 5 июня. Вопросы с проведением ОГЭ и ЕГЭ продолжают обсуждаться на федеральном уровне.

По данным к 7 маю, 697 жителей Воронежской области заразились COVID-19. Количество выздоровевших увеличилось до 164, умерли 12 пациентов. 810 человек госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. Под домашним наблюдением находятся 1902 воронежца.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.