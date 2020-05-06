Нововоронежская АЭС выпустила книгу о воинах-атомщиках Великой Отечественной войны

Памятное издание приурочили к 75-летию Великой Победы.

Идея создания книги появилась год назад у председателя Совета ветеранов НВ АЭС Валентины Кудрявцевой. Автором выступил нововоронежский писатель Иван Быков. В книге использованы воспоминания и фотографии, предоставленные родственниками участников войны, поисковым отрядом Нововоронежской АЭС "Пересвет", работниками атомной станции.

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На страницах издания представлены истории о более 80-ти ветеранах. Многим нововоронежцам знакомо имя разведчика Валентина Иванникова, руководившего отделом радиационной безопасности НВ АЭС. Хорошо помнят и танкиста Ивана Плотникова, возглавлявшего химический цех. Большим уважением у жителей Нововоронежа пользуется учёный-физик Лев Голубев, отправившийся добровольцем на фронт.

На сегодняшний день в живых остался только один атомщик, участник Великой Отечественной войны. Владимир Чупров был авиамехаником, нёс службу на Дальнем Востоке. На Нововоронежской АЭС долгое время работал в цехе централизованного ремонта.

"В 1957 году, когда начинали строить Нововоронежскую атомную станцию, после войны прошло только 12 лет. Поэтому в сооружении, пуске и дальнейшей эксплуатации АЭС участвовали многие фронтовики. Они вынесли все невзгоды войны, выковали Победу, а затем в короткие сроки восстановили страну, создали мощный задел ее развития - атомную отрасль. К боевым наградам фронтовиков добавились ордена и медали за доблестный труд", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Памятные книги вручат родственникам героев, а также передадут в городскую библиотеку, детские сады, школы, Нововоронежский политехнический колледж, городской Совет ветеранов войны и труда и другие общественные организации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС