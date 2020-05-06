2020-05-06T13:02:20+03:00
Общество

9 мая во всех регионах России и за рубежом пройдёт международная патриотическая акция «День Победы» на разных языках

Жители регионов России и других государств будут исполнять легендарную песню на своих родных языках
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Старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. С призывом присоединиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили другие известные артисты - в их числе Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Александр Коган и другие.

Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Панель будет доступна в полноценном режиме с 8 мая.

Любой пользователь может также записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.

Проект «День Победы на разных языках» реализуется силами оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа». Партнерами акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Подробнее об акции, условиях, сроках и месте проведения на сайте pobeda-2020.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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