Команда ДСК помогла обеспечить оборудованием для онлайн-обучения воронежские семьи

В этом году в связи с эпидемией коронавируса нынешним школьникам выпало настоящие испытание – учиться им приходится дома посредством онлайн связи. Переход на дистанционный формат обучения обнажил проблему нехватки компьютерной техники во многих воронежских семьях.

Помочь малообеспеченным многодетным семьям во всех уголках сраны вызвались небезразличные граждане. Подключились к всеобщему движению помощи нуждающимся и руководители воронежского Домостроительного комбината. Депутат Воронежской городской Думы, гендиректор ДСК Андрей Соболев и его заместители – Сергей Талдыкин и Андрей Бойко приобрели и доставили учащимся средних школ 5 ноутбуков с программным обеспечением, необходимым для обучения.

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Пять семей, наиболее остро нуждающихся в компьютерном оборудовании, рекомендовали руководителям предприятия директора общеобразовательных школ Советского района Воронежа, три из которых расположены в отдаленных микрорайонах – Подклетном и Придонском. Педагоги брали во внимание, прежде всего, состав и материальное положение семей. По адресам, куда представители команды ДСК доставили ноутбуки, проживают супруги с тремя, четырьмя и пятью детьми, большинство из которых – учащиеся школ и техникумов.

«Представители команды ДСК, как и многие неравнодушные воронежцы сегодня, объединили усилия и приобрели для нуждающихся многодетных семей ноутбуки для дистанционного обучения, - прокомментировал депутат гордумы, гендиректор ДСК Андрей Соболев. - Чтобы учащиеся воронежских школ не стали заложниками ситуации, вызванной пандемией. Чтобы период вынужденной самоизоляции прошел с наименьшими потерями для общеобразовательного процесса».

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«Счастливые лица, причем не только детей, но и родителей, которым мы передали эти ноутбуки – самое главное доказательство того, что мы сделали важное дело», - добавил зам гендиректора ДСК Сергей Талдыкин.

Родители школьников поблагодарили команду ДСК, принявшую участие в акции #ПомогиУчитьсяДома, за предоставленную возможность обучаться онлайн.

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Алина Исакова