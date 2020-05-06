Коронавирус в Воронеже, последние новости на 6 мая 2020: увеличилось число выздоровевших и умерших

У 667 жителей Воронежской области обнаружили коронавирус. Накануне региональный оперштаб сообщил о 31 новом случае COVID-19. Кроме того, 764 воронежца госпитализированы с подозрением на коронавирус. Под домашним наблюдением находятся 3 022 человека.

Еще 20 жителей области побороли новую инфекцию. Таким образом количество выздоровевших увеличилось до 158.

Есть и плохие новости: умер 12 пациент с коронавирусом. У 70-летнего мужчины была двусторонняя пневмония. Заболевание отягощали сопутствующие диагнозы - ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца. За день до этого скончался 60-летний гражданин Азербайджана. После поездки в Москву у мужчины подтвердился COVID-19. Он находился на ИВЛ с двусторонней пневмонией.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.