2020-05-06T16:52:58+03:00
Общество

Владимир Салмин: «Выход из нынешнего кризиса произойдет в экономику нового образца»

Банк реализует несколько программ по поддержке населения в период пандемии коронавируса
Олег ИВАНОВ
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Всем нам - предпринимателям, офисным сотрудникам и работникам предприятий - предстоит перестроиться под новые экономические реалии после завершения пандемии коронавируса. Встать на ноги после столь сильного удара, конечно, легче, если тебя поддерживают.

Сбербанк уже пошел на беспрецедентные меры, связанные как с реструктуризацией кредитов, так и с предложением новых продуктов в рамках госпрограмм и собственной системы. Об этих мерах поддержки мы поговорили с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым.

Пережить переходный период

- Нам нужно быть готовыми к тому, что бизнес как таковой после этого кризиса трансформируется, станет другим. Предприниматели должны иметь возможность подготовиться к грядущим изменениям. Понятно, что в одночасье этого сделать нельзя, поэтому и правительство России, и Сбербанк всеми возможными способами помогают и будут помогать дальше гражданам и предпринимателям как можно менее болезненно пережить переходный период, связанный с пандемией и последовавшими за ней ограничительными мерами, - комментирует Владимир Салмин.

В частности, речь идет о «кредитных каникулах», на которые в соответствии с Федеральным Законом №106, могут претендовать те, чей доход снизился на 30% в сравнении со средним доходом в 2019 году. Но это нужно доказать документально. Соответственно есть возможность до 6 месяцев уменьшить или полностью приостановить выплаты по займу.

Отметим, что правительство установило предельные значения лимита кредита. В Черноземье заемщик может рассчитывать на отсрочку, если сумма, например, по ипотеке - до 2 млн рублей, По автокредиту - до 600 тысяч рублей, по кредитным картам - до 100 тысяч, а по потребительским займам - до 250 тысяч (или до 300 тысяч - для индивидуальных предпринимателей).

С момента запуска этой государственной программы одобрено уже 870 заявок от клиентов Центрально-Черноземного банка.

Даже из такого страшного кризиса можно извлечь пользу

Если же ваша ситуация не подходит под условия государственной программы, то есть второй вариант. Можно воспользоваться программой Сбербанка для пострадавших от пандемии коронавируса и приостановить выплаты до 6 месяцев и продлить общий срок кредита до года.

Распространяется это предложение на тех, кто заразился Covid-19, находится на карантине или чьи доходы уменьшились из-за самоизоляции или сокращения штата, а также увольнения.

В данном случае нет ограничений по лимитам. Пакет документов - минимален. Что особенно важно сейчас, отсрочку предоставят с даты положительного решения по заявке. Подписать кредитную документацию можно будет позже. Подробнее ознакомиться с условиями программы и подать заявку можно на официальном сайте банка. Реструктуризацию займов по этой программе одобрили уже 1374 клиентам Сбербанка из Центрального Черноземья.

- Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф недавно приводил мысль о том, что, если наводнение неизбежно, в оставшееся до него время необходимо учиться дышать под водой. Сегодняшнее время с мерами поддержки от правительства, банка - для предпринимателей, для населения - как раз и должно стать тем этапом, когда мы учимся дышать под водой. Нужно только не позволить себе воспринять эти меры как нечто само собой разумеющееся, данное для того, чтобы пережить сложный период, а потом вернуться к старому. И тогда даже из такого страшного кризиса каждый сможет извлечь в итоге свою пользу, - уверен Владимир Салмин.

Сохранить свое дело, своих работников

- Для наших корпоративных клиентов мы также подготовили возможность получить «кредитные каникулы» или реструктуризировать кредиты. При этом по максимуму упростили процесс для малого бизнеса, создав соответствующий раздел в системе клиент-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн». По сути, заемщику достаточно в несколько кликов создать соответствующую заявку - банк рассмотрит ее в кратчайшие сроки. На данный момент за реструктуризацией к нам обратилось 1860 клиентов. При этом уже одобрено 1377 заявок, - рассказывает председатель ЦЧБ ПАО Сбербанк.

По госпрограмме, предприниматели также могут получить и кредит на выплату зарплаты под 0% годовых. Претендовать на него могут даже те организации, у которых нет зарплатного проекта в Сбербанке. Только срок рассмотрения заявки в этом случае будет несколько больше. Пока за такими кредитами обратилось 570 заемщиков. Из них одобрены уже 150 заявок.

- При разработке мер поддержки мы исходили из того, что требуются они сегодня, но должны работать на будущее, - подчеркивает Владимир Салмин. - Никто не знает, сколько по времени продлится кризис, но мы исходим из того, что он быстро не завершится. Кто-то рассчитывает на V-образную его модель, при котором, быстро дойдя до нижней точки, экономика резко выправится, кто-то - на U-образную, когда «внизу» потребуется пробыть чуть дольше времени, но потом - опять резкий рост. Мы же в свои расчеты заложили возможность более продолжительного кризиса с постепенным выходом из него. Но выход произойдет в экономику нового образца, в которой каждому предпринимателю придется найти новую бизнес-модель: чтобы сохранить свое дело, своих работников. Безусловно, безболезненно это не пройдет, но та экономика, которую мы получим в итоге, окажется более жизнеспособной, более эффективной.

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