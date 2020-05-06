9 мая на самоизоляции: как воронежцам отметить праздник

ФИЛАРМОНИЯ: МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

Во время самоизоляции, связанной с коронавирусом, артисты воронежской филармонии продолжают онлайн акцию «Музы не молчали». В праздничный марафон онлайн-трансляций вошли музыкальные и чтецкие номера, концертные программы, тематические спектакли.

6 мая посмотрите запись песни «Растет в Волгограде березка» в исполнении ансамбля «Воронежские девчата» в Кремлевском дворце. Трансляция появится в 11.00.

7 мая филармония отметит День рождения Петра Ильича Чайковского. В 11.00 прозвучат «Забыть так скоро» на стихи Апухтина и музыку Чайковского в исполнении артистов музыкально-литературного лектория Елены Старковой (сопрано) и Михаила Князева (фортепиано). В 11.30 Pezzo capriccioso, Вариации на тему рококо Чайковского смотрите в исполнении Воронежского симфонического оркестра и солиста Александра Рамма. В 12.00 Бронислав Табачников в рубрике «История в лицах» к 95-летию Воронежского академического симфонического оркестра расскажет, как коллектив работал в годы Великой Отечественной войны.

8 мая в 11.00 смотрите спектакль «Их детство - годы грозовые» (детям войны посвящается). Участвуют артисты музыкально-литературного лектория Елена Бородина, Софья Ермолова, Игорь Ходяков, Иван Чернышов, Ирина Бухонская, Михаил Князев.

9 мая в 11.00 артистка музыкально-литературного лектория Яна Сафронова прочитает «Варварство» Мусы Джалиля. В 12.00 покажут запись концерта «Песни войны и Победы» у театра оперы и балета с участием Воронежского академического симфонического оркестра и ансамбля «Воронежские девчата».

ТЕАТР КУКОЛ: ДЕТСКИЙ ДНЕВНИК ВОЙНЫ

Театр кукол имени Вольховского специально к 9 мая покажет воронежцам спектакль «Детский дневник войны». Постановку создали к 75-летию Победы по изданному в 2015-м документальному сборнику «Детская книга войны - Дневники 1941-1945» под редакцией Даниила Гранина. На Малышкиной сцене ожили страшные истории, записанные ребятами в блокадном Ленинграде. У этих детей резко не стало детства. На их хрупкие плечики свалились ужасы, которые не под силу пережить и взрослым. Рассуждения не по годам об отдыхе от голода, муки совести за то, что не можешь поделиться хлебом с маленькой сестренкой...

Истории блокадных детей в театре решили дополнить рассказами переживших оккупацию воронежцев.

- Когда мы стали работать над спектаклем, поняли, что Воронеж, задержавший фашистов на 212 дней, не позволивший врагам пройти к богатому югу, стоявший насмерть, тоже достоин части постановки, – поделилась арт-директор театра Светлана Дремачева. -Нынешние воронежские дети должны знать, что пережили их сверстники, эти дома, эти улицы. Нам помогли краеведы, много литературы на эту тему нет, детских записей не сохранилось. Помог краеведческий музей. Также мы воспользовались материалами, собранными журналистом Эдуардом Ефремовым. В спектакле использованы подлинные воспоминания воронежцев Ольги Петровой, Бориса Шульгина, Тамары Харченко.

Посмотреть онлайн трансляцию спектакля «Детский дневник войны» можно на канале YouTube и в группе соцсетей театра до 9 мая включительно.

ОПЕРНЫЙ: ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

8 мая в 18.00 театр покажет на сайте оперетту «Василий Теркин». Запись можно будет посмотреть в течение суток. Напомним, музыкально-драматический спектакль труппа создала специально к 75-летию Великой Победы. Премьеру представили в феврале.

- Спектакль планировали показать на сцене театра 8 мая, накануне празднования Дня Победы. Пандемия коронавируса внесла коррективы. Но премьера не отменяется, оперетту-песню замечательного советского композитора-песенника Анатолия Новикова мы покажем онлайн-формате на канале YouTube театра. Видеозапись откроется для просмотра 8 мая в 18.00 и останется в эфире на сутки, - сообщили в театре.

В основу либретто спектакля легла одноименная поэма Александра Твардовского, которую он создавал во время Великой Отечественной войны. «Василий Теркин» - легкое по восприятию, но серьезное по своей сути произведение. И авторы воронежской постановки старались не отходить от первоисточника, сохранить в спектакле «дух» поэмы Твардовского и образ той исторической эпохи. Получился очень искренний музыкальный спектакль со сложной структурой, в которую органично вплетены драматические фрагменты, вокальные номера, пластические и танцевальные сцены.

Напомним, спектакль поставили режиссер Андрей Егоров (Санкт-Петербург), художник Василий Семенов (Санкт-Петербург), художник по видео Артемий Кушулун (Санкт-Петербург), балетмейстер Денис Постоев (Волгоград), хормейстер Ольга Щербань. В оперетте заняты ведущие солисты оперной труппы, артисты балета, хора, миманса и музыканты симфонического оркестра театра. В видеоверсии постановки главные роли исполняют Федор Костюков (Василий Теркин), Софья Рудометкина (Настенька), Максим Шабанов (Рыжий Теркин).

Кроме того, театр показывает виртуальную выставку фотографий земляков-фронтовиков, которые воронежцы прислали для спектакля «Василий Тёркин».

- Сотни людей откликнулись на наш призыв прислать снимки своих близких, воевавших в Великой Отечественной. Благодаря этим фотографиям был сформирован видеоряд для «Бессмертного полка» спектакля. В кульминационные моменты действия на экране появляются лица героев. Ко Дню Победы мы планировали организовать в театральном фойе выставку собранных фотопортретов. Но в сложившихся условиях наш театральный «Бессмертный полк» прошествует в виртуальном пространстве. Проект можно посмотреть на платформе официального сайта театра до 9 мая включительно, - сообщили в театре.

ДРАМТЕАТР: ФИЛЬМ ПРО АКТЕРОВ-ФРОНТОВИКОВ

Воронежский театр драмы снял документальный фильм «Наш Бессмертный полк» - к 75-летию Победы, лента посвящена памяти актеров, прошедших Великую Отечественную войну. Кто-то из них ушел на фронт из Воронежа, кто-то уже после Победы пришел работать в театр. Они воевали, выступали с концертами на передовой, помогали раненым, а в перерывах между бомбежками играли спектакли и репетировали, сохранив один из старейших театров России для потомков. Фильм снял режиссер Владимир Паршиков по сценарию актрисы драмтеатра Магдалены Магдалининой. Премьеру покажут 9 мая в 11.00.

АВИАШОУ И САЛЮТ

Из-за эпидемии коронавируса традиционного военного парада в День Победы на площади Ленина в Воронеже не будет. Но будет авиационный. Днем над Воронежем пролетит военная авиация - восемь бомбардировщиков Су-34. Они зайдут с Левого берега в 10.00 и пролетят над центром Воронежа.

А вечером будет салют. Он положен Воронежу по статусу города воинской славы. Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира».

Салют пройдет 9 мая в 22.00 на полигоне "Погоново". Воронежцев туда не приглашают. Обещают трансляцию.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате. Чтобы принять участие в проекте, достаточно зарегистрировать профили своих героев на сайте «Бессмертного полка России» или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Просто добавьте фото родственника-ветерана и напишите все, что помните о нем: имя, дату рождения, годы участия в войне, награды и события, в которых принимал участие.

НИКИТИНСКИЙ: ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

9 мая Никитинский театр покажет прямую трансляцию документального спектакля, приуроченного к 75-летию Победы. В основу постановки «Письма войны» войдут реальные документы.

- Это будет пронзительный, человечный спектакль, основанный на реальных воспоминаниях, поэзии и песнях прошлого века. Но не привычный в классическом понимании «датный» спектакль-концерт. Помимо артистов театра на экране можно будет увидеть элементы AR - дополненной реальности. Даже в условиях пандемии мы стараемся быть адаптивными к новым реалиям, но в то же время выполнять свою социальную и гражданскую функции, - сообщили в Никитинском.

Артисты театра сыграют спектакль всего один раз. Трансляция стартует 9 мая в 12.00 в соцсетях. Ее можно будет посмотреть бесплатно в течение суток.