2020-05-04T17:28:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коллега рассказал о беседе с воронежским врачом незадолго до его падения из окна

Медики Александр Косякин и Александр Шулепов вместе записывали видео о недостаточных мерах защиты персонала от коронавируса
Олег ИВАНОВ
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Фрагмент из обращенияФрагмент из обращенияФото: принтскрин видео.
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Фельдшер Александр Косякин из Новоусманской районной больницы рассказал «КП-Воронеж» о беседе с коллегой Александром Шулеповым. Они общались незадолго до того, как врач выпал из окна больницы.

Александр Косякин 28 апреля поздравил товарища с Днем работников скорой медицинской помощи, узнал, как дела. Впрочем, разговор на этом и закончился. Сказать, в каком состоянии был в тот момент его коллега, Александр Косякин затруднился, но отметил, что обиды друг на друга они не держали.

Ранее медики сделали несколько заявлений в соцсетях о недостаточных мерах защиты персонала «скорой» при контакте с потенциальными носителями коронавируса. Однако департамент здравоохранения и оперштаб Воронежской области опровергли их слова, назвав фейком. Через несколько дней сам Александр Шулепов рассказал, что видео с Косякиным записал под влиянием эмоций.

Сейчас воронежские правоохранители и представители регионального департамента здравоохранения разбираются в обстоятельствах ЧП, случившегося в ночь с 1 на 2 мая в Новоусманской больнице. Из окна второго этажа выпал врач Александр Шулепов, проходивший лечение от Covid-19. У потерпевшего диагностировали перелом основания черепа, он находится в реанимации областной больницы.

Тем временем в социальных сетях воронежцы выдвигают свои версии того, как все могло произойти:

- Лично знаю этого человека, добрый отзывчивый и позитивный. 100% - тут что-то не так. Считаю, правоохранительные органы должны тщательно все изучить . Мое мнение, Александр сам на такое никогда не пойдет у него прекрасная семья, дай бог здоровья, - написал в социальных сетях Максим Боев.

Многие горожане вспомнили и про недавний случай в Красноярске, где 47-летняя руководитель госпиталя ветеранов выпала из окна. Однако воронежцы придерживаются мнения, что ни один человек не стал бы прыгать со второго этажа с целью суицида.

Впрочем, некоторые горожане также выдвигают предположения, что на координацию мог повлиять алкоголь, и падение - лишь нелепая случайность. Но от этого не становится меньше вопросов: например, как спиртное могло попасть к пациенту? Так или иначе, все сценарии сейчас предстоит разобрать правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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