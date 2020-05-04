Коронавирус в Воронеже, последние новости на 4 мая 2020: десятый заразившийся скончался, 130 человек выздоровели

602 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Накануне региональный оперштаб сообщил о 37 новых заболевших. В стационарах остаются 702 человека с подозрением на COVID-19. Еще 3046 - под домашним наблюдением.

Количество выздоровевших достигло 130 человек. За сутки выписали еще 15 переболевших. Среди них два пенсионера в возрасте 80 и 90 лет. Причем 90-летний мужчина находился на ИВЛ.

Десятый заразившийся коронавирусом скончался. У 70-летнего пенсионера развилась двусторонняя тотальная пневмония. Кроме того, мужчина имел сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.