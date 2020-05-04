2020-05-04T00:40:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 4 мая 2020: десятый заразившийся скончался, 130 человек выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 4 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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602 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Накануне региональный оперштаб сообщил о 37 новых заболевших. В стационарах остаются 702 человека с подозрением на COVID-19. Еще 3046 - под домашним наблюдением.

Количество выздоровевших достигло 130 человек. За сутки выписали еще 15 переболевших. Среди них два пенсионера в возрасте 80 и 90 лет. Причем 90-летний мужчина находился на ИВЛ.

Десятый заразившийся коронавирусом скончался. У 70-летнего пенсионера развилась двусторонняя тотальная пневмония. Кроме того, мужчина имел сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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