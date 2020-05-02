В Воронеже завершается реконструкция площади Победы. Строители успели сделать все работы в срок, как и обещали. Теперь очередь осталась за управлением строительной политики города, сотрудникам которого предстоит проверить все дефекты. Если они обнаружится, подрядчик должен будет их устранить за свой счет и в короткий срок.

Работы на площади начались в июле прошлого года. Каждый раз мэр Вадим Кстенин, посещая объект, спрашивал у строителей, успеют ли они все сделать ко Дню Победы? Волнение градоначальника легко можно было объяснить: площадь выглядела, словно после бомбежки, работы предстояло много. Плюс ко всему, переживания добавил сам холм, на котором находится мемориальные объекты. Оказалось, что грунт на нем насыпной, неустойчивый. В итоге холм укрепили буронабивными сваями и сделали на нем смотровую площадку. Точнее, она там была и раньше. Но то была просто точка, с которой просматривался Чернавский мост и левый берег. Теперь это полноценная смотровая площадка, напоминающая по форме звезду. Ее «лучи» помимо эстетической функции еще и удерживают грунт.

КАКИЕ МОНУМЕНТЫ ПОЧИСТИЛИ И ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Благодаря реконструкции вторую жизнь обрели стела, скульптурная группа, гранитная стена вдоль площади. Все элементы конструкций почистили, а на некоторых внимательные воронежцы могут увидеть новые элементы.

Главную ценность 42-метровой стелы - Орден Великой Отечественной войны, которым награжден город к 30-летию Победы – теперь можно увидеть даже с Чернавского моста. На Ордене, расположенном с двух сторон монумента, отполировали текстовую часть. А вот орнамент трогать не стали, чтобы сохранить его форму.

Большое внимание мэр уделил обновлению скульптурной группы – памятника с изображением офицера, девушки-санинструктора, автоматчика, летчика, морского пехотинца, танкиста, женщины с младенцем, рабочего со знаменем, рабочей, колхозницы и девушки-комсомолки. В одной из этих фигур скульптор Федор Сушков увековечил и свой образ. Недавно памятник почистили пескоструйным способом: аккуратно, не повреждая металла, сняли с него всю краску, налет и окиси, наслаивавшиеся много лет. Тогда «обнаженный» памятник предстал перед жителями города в медном цвете. Но это было недолго – специалисты все как следует обработали и нанесли в несколько этапов искусственную патину. Теперь у памятника более привычный вид и простоит он еще много лет.

Кстати, расположенная слева от памятника карта Воронежского фронта выполнена тоже из меди.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

В мэрии сообщили, что ее почистили, отпатинировали и даже отремонтировали. Причем все это велось под контролем соавтора Федора Сушкова - заслуженного архитектора России Николая Гуненкова. По их проекту в 1975 году была создана площадь. Федора Кузьмича уже нет в живых, а Николай Федорович в только что закончившейся реконструкции принимал непосредственное участие, и мэр внимательно прислушивался к его мнению. Рядом с картой появилась надпись «Воронежский фронт» - раньше ее там не было. В мэрии сообщили, что у надписи и карты впоследствии будет подсветка.

На гранитной стене вдоль площади теперь можно найти новые имена уроженцев Воронежа, участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза и полных кавалерах Орденов Славы. Их список обновили, причем литые буквы посадили на ножки, чтобы они лучше держались, и их не повредил дождь и перепады температуры.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Помимо этого, на площади поставили красивые светильники, посадили цветы, кустарники, газон. Растения снабдили системой полива.

ФОНТАН НЕ ДЛЯ УВЕСЕЛЕНИЯ, А ДЛЯ ПАМЯТИ

Но главной жемчужиной станет фонтан, состоящий из трех переливных чаш. Под ними находится большое техническое помещение, в котором расположен блок управления и насос для прокачки воды. В администрации пояснили, что фонтан будет работать в повседневном и праздничном режимах:

- Первый – это двухметровые струи без перемены высоты. В вечернее время в этом режиме планируется белая подсветка. Второй режим — праздничного и выходного дня — будет представлять собой четырёхметровый статичный столб воды с красной подсветкой вечером. На площади уже установлен датчик ветра – он позволит не только создать максимально комфортные условия для посетителей, но и скорректировать потери воды.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Предполагается, что фонтан будет выполнять далеко не увеселительную функцию. У него не будет музыкального сопровождения, а красный цвет напомнит воронежцам о пролитой в Великой Отечественной войне крови предков.

— Этот фонтан не увеселительный, а именно мемориальный. Визуальный образ – это стоящие шеренги погибших в годы войны солдат. Здесь нет динамики в воде и музыкального сопровождения. Только статика, а звуком будут лишь падающие капли воды и шаги пришедших почтить память освободителей нашего города, – отметил соавтор проекта, помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.

Вадим Кстенин поблагодарил всех, кто участвовал в реконструкции и подчеркнул, что основные торжественные мероприятия на площади Победы состоятся после того, как будет снят «режим повышенной готовности».