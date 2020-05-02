2020-05-02T00:28:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 2 мая 2020: количество заразившихся перевалило за 500 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 2 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

529 жителей Воронежской области заразились коронавирус. За минувшие сутки болезнь выявили у 36 человек. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей. Специалисты установили контактный круг и ведут с ним работу.

До 115 увеличилось количество выздоровевших, за сутки выписали еще 28 человек. Девять заболевших скончались. 629 воронежцев госпитализировали в стационары с подозрением на COVID-19. Под домашним наблюдением находятся 3 559 человек .

Режим нерабочих дней в регионе продлили до 12 мая. Можно ли провести праздничные дни на даче и как до нее добраться - в нашем материале. О других ограничениях, не связанных с коронавирусом, - в подборке КП.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронежской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 33 человека
В Воронеже жители целого микрорайона остались без воды 1 мая
Почта изменила график работы в праздничные дни в Воронеже
Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 1 мая достигло 115 человек
В Воронеже женщина потеряла 200 тысяч, поверив в хакерскую атаку мошенников
В праздничные дни в Воронеже сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей
В Воронежской области задержали парня с наркотиками в бутылке из-под кетчупа
В Воронеже мошенник «покупал» дорогие телефоны с помощью поддельных квитанций о переводе денег
Воронежский спортсмен поучаствовал во всероссийской квартирной олимпиаде
В Воронежской области сгорело пять домов
Владимир Нетёсов: «Совет по устойчивому развитию экономики региона аккумулировал ряд актуальных для субъектов МСП предложений»
В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 36 человек на 1 мая
В Воронежской области в столкновении двух автомобилей пострадали три человека
Владимир Нетёсов: «Пакет налоговых льгот для МСП оформлен законодательно»
В заповеднике в Воронежской области показали семейную сцену косуль