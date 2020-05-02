Коронавирус в Воронеже, последние новости на 2 мая 2020: количество заразившихся перевалило за 500 человек

529 жителей Воронежской области заразились коронавирус. За минувшие сутки болезнь выявили у 36 человек. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей. Специалисты установили контактный круг и ведут с ним работу.

До 115 увеличилось количество выздоровевших, за сутки выписали еще 28 человек. Девять заболевших скончались. 629 воронежцев госпитализировали в стационары с подозрением на COVID-19. Под домашним наблюдением находятся 3 559 человек .

Режим нерабочих дней в регионе продлили до 12 мая. Можно ли провести праздничные дни на даче и как до нее добраться - в нашем материале. О других ограничениях, не связанных с коронавирусом, - в подборке КП.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.