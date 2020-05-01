Воронежские власти увеличат количество социальных контрактов, чтобы помочь нуждающимся

Правительство Воронежской области увеличит количество социальных контрактов, чтобы помочь нуждающимся, заявил в среду, 29 апреля, губернатор Александр Гусев. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, некоторые граждане могут остаться без заработка. И социальный контракт призван помочь при определенных условиях легче пройти тяжелые времена.

Ч ТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ?

«Это соглашение между жителем и органом соцзащиты, по которому соцзащита оказывает государственную помощь, а получатель берет на себя обязательства по выполнению мероприятий программы адаптации, предусмотренной контрактом», – пояснили в региональном правительстве.

Иными словами это пособие. Его можно направить на поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию. Каждый социальный контракт – это своего рода личная антикризисная программа. В ее рамках единоразово или в течение определенного количества месяцев выплачивается пособие, размер которого не может превышать 50 тысяч рублей. Причем орган соцзащиты не просто перечисляет деньги, но и сопровождает их получателей до тех пор, пока они не преодолеют кризисную ситуацию.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?

Как пояснили в департаменте социальной защиты области, помощь носит адресный характер, ее могут получить определенные категории граждан:

«Это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума».

На сегодняшний день величина прожиточного минимума в Воронежской области для трудоспособного населения составляет 9689 рублей, для пенсионеров – 7513 рублей, детей – 8697 рублей.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ И КАКИЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Для этого нужно обратиться лично от себя или от своей семьи в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания).

«К заявлению о заключении социального контракта граждане прилагают следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства (пребывания), справку (справки), подтверждающую инвалидность, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в случае, если в семье имеются инвалиды, документы о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления», – рассказали в департаменте соцзащиты.

По словам его руководителя Ольги Сергеевой, в прошлом году удалось заключить 1004 социальных контрактов на 48,4 миллиона рублей. Таким образом, средний размер помощи составил 48 тысяч рублей.

– Число социальных контрактов необходимо существенно увеличить: это нужно сделать на фоне намечающегося увеличения количества граждан, которые не будут обеспечены постоянной работой. Давайте подумаем вместе с руководителями муниципальных образований, определим потребность желающих поучаствовать в этой программе и тогда будем либо просить средства федерального бюджета, либо искать возможности в областном бюджете, – дал поручение департаменту соцзащиты Александр Гусев.