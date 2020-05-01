Коронавирус в Воронеже, последние новости на 1 мая 2020: изменения режима самоизоляции, очередной штраф, ограничения на праздники

У 493 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус. Количество выздоровевших увеличилось до 87. Девять человек умерли. 596 воронежцев госпитализировали в стационары с подозрением на COVID-19. Под домашним наблюдением находятся 2 555 человека. По данным регионального управления Роспотребнадзора, жителям нашего региона сделали уже 43 547 тестов на коронавирус.

В области ослабили режим самоизоляции. Так выполняющие гособоронзаказ предприятия могут начать работать 6 мая, а приступить к производству - с 12 числа. С той же даты разрешается деятельность компаний, поставляющих продукцию для нефтегазового сектора. С 1 мая открыта розничная торговля стройматериалами, оборудованием и комплектующими, сеянцами, саженцами, семенами, удобрениями, посадочным материалом, средствами защиты растений, а также садово-огородной техникой и инвентарем.

Режим нерабочих дней в регионе продлили до 12 мая. Можно ли провести праздничные дни на даче и как до нее добраться - в нашем материале. О других ограничениях, не связанных с коронавирусом, - в подборке КП.

Очередного жителя области оштрафовали за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Мужчина из Каширского района поехал в гости к знакомому в соседнее село. Ранее полицейский уже предупреждал его о необходимости оставаться дома. Однако тот всерьез слова правоохранителя не воспринял. Райсуд оштрафовал его на тысячу рублей.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.