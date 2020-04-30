2020-04-30T18:53:28+03:00
Общество

Воронежский фонд ОМС поддерживает устойчивость медорганизаций в борьбе с коронавирусом

В регионе приняли меры, чтобы покрыть расходы больниц на лечение пациентов с Covid-19
Олег ИВАНОВ
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Олег ИВАНОВ

Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на привычный распорядок жизни. Все усилия общественного здравоохранения брошены на борьбу с пандемией. На фондах обязательно медицинского страхования (ОМС) лежит ответственность за сохранение финансовой устойчивости медорганизаций и обеспечение своевременной выплаты зарплат медикам.

О том, какие меры законодательного, финансового и организационного характера были приняты для решения этих задач мы побеседовали с Евгенией Исаенковой, начальником отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области.

Изменения в нормативной базе

1 апреля были внесены изменения в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

- Введено понятие «дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в особых условиях». Оно осуществляется, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета в бюджет фонда ОМС. Также введено понятие «недополученных доходов медорганизаций в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой ОМС в особых условиях». Компенсация соответственно может быть обеспечена за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда, - объясняет Евгения Исаенкова.

Чтобы медорганизации, в том числе частные, могли оперативно подключиться и оказывать помощь в особых условиях, изменен срок подачи уведомлений о включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС в 2020 году. Так, в Воронежской области, согласно указу губернатора, этот срок продлен до 27 апреля.

Пришлось ввести ограничения

Правительство Российский Федерации может устанавливать особенности реализации базовой программы ОМС. И уже 3 апреля были внесены некоторые коррективы. В частности, для противодействия распространению инфекции Covid-19 пришлось ввести ограничивающие меры.

- Временно приостановлено проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации. Введен особый порядок оказания медпомощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара в плановой форме,а также назначения отдельных инструментальных и лабораторных исследований. Кроме того, могут увеличиться сроки ожидания медицинской помощи в плановой форме, - комментирует Евгения Исаенкова.

Вместе с тем, что особенно важно, медицинская помощь пациентам с онкологией, болезнями сердечнососудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе) медицинская помощь должна оказываться так же, как и раньше.

- Также разрешено оказание медпомощи при острых респираторных вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции с учетом потребностей застрахованных лиц, в том числе без внесения изменений в территориальные программы ОМС, - отмечает Евгения Исаенкова.

Нет административных барьеров

Сегодня важно, чтобы медики не волновались ни о чем, кроме пациентов, для этого снизили административные барьеры и контрольную нагрузку на них. Так, на период пандемии продлены сроки выданных временных свидетельств, приостановлено проведение отдельных видов контроля. Однако до конца года план контрольных мероприятий страховщиками должен быть выполнен.

- Для обеспечения финансирования медорганизаций введена следующая норма. Оплата первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу увеличивается на время, пока приостановлена диспансеризация, - комментирует спикер.

Также в территориальной программе ОМС установлены нормативы объема медпомощи при проведении лабораторных исследований на Covid-19, а также нормативы финансовых затрат на одно исследование.

- В Минюсте зарегистрирован приказ Минздрава России № 299н о внесении изменений в правила ОМС. Теперь предусматривается возможность без внесения изменений в договоры увеличить размеры авансов СМО и медорганизациям до 100% от среднемесячных объемов финансового обеспечения, предусмотренного в рамках реализации терпрограмм ОМС. - рассказывает Евгения Исаенкова.

Воронежский фонд ОМС оперативно среагировал на изменения

Благодаря принципу «деньги следуют за пациентом», есть возможность более свободного движения средств в модели ОМС в зависимости от приоритетов.

Так, ТФОМС Воронежской области принял меры, чтобы покрыть расходы медицинских организаций на лечение пациентов с Covid-19.

- За оказанную в феврале и марте помощь расчеты с медорганизациями страховщики уже завершили в полном объеме. Прием счетов за медицинскую помощь оказанную в апреле, ведется бесперебойно.

Средства, предусмотренные на оплату счетов за профилактические мероприятия в марте – апреле 2020 года, поступят в медорганизации в качестве подушевого финансирования. Соответствующие изменения внесены в территориальную программу государственных гарантий постановлением правительства Воронежской области от 27 марта 2020 года № 262. Норма будет действовать до возобновления диспансеризаций и профосмотров, - рассказывает Евгения Исаенкова.

Важно предупредить!

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции специалисты воронежского ТФОМС связались с 3943 жителями старше 65 лет и рассказали о профилактике Covid-19.

На сайте страховых организаций вы можете найти баннеры и памятки «Что нужно знать о коронавирусе?».

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ТФОМС Воронежской области 8-800-775-95-39.

А также по телефонам «горячих линий» страховых медицинских организаций:

ООО МСК «ИНКО-МЕД»

8-800-100-36-03

Воронежский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

8-800-100-07-02

Линии работают круглосуточно, звонок на всей территории России бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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