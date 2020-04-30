2020-04-30T18:53:28+03:00
Общество

Уважаемые товарищи!

Поздравляем вас с Первомаем – праздником международной солидарности трудящихся!
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В нынешней сложной обстановке сплочённость людей труда в классовой борьбе за свои права становится особенно важной.

Только сообща мы сможем дать отпор алчной буржуазии, которая под предлогом кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пытается увольнять наёмных работников, а оставшимся урезает зарплаты. Только объединившись, мы сумеем добиться от государства сохранения уровня жизни и доходов каждого труженика, поддержки пострадавших предприятий.

В пролетарской солидарности - залог победы над вирусом острой социальной несправедливости, возвращения власти трудовому народу, перехода страны на путь созидания, дружбы и братства людей всех национальностей.

С нашим Первомаем, товарищи! Здоровья и оптимизма, стойкости и сплочённости!

Воронежский обком КПРФ

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