Самоизоляция в Воронеже: чем заняться на майские праздники

ФЕСТИВАЛЬ АНИМЭ

Всероссийский фестиваль японской анимации VRNFEST пройдет в Воронеже в онлайн-формате со 2 по 4 мая. В программе косплей-номера, концерты, интересные лекции.

- Каждый год поклонников фестиваля становится больше. Мы надеемся, 2020 не станет исключением! Обстоятельства подтолкнули нас уйти в онлайн, но возможно, благодаря этому среди зрителей появятся люди, которые раньше не решались добраться до Воронежа или вообще о нас не знали. В этом году будут и новые выступления, и возможность попутешествовать вместе с нами в прошлое - увидеть ретроспективу косплей-шоу за всю его историю, - отметили организаторы. - Участники из разных городов создали костюмы и записали свои выступления на видео, ведущие подготовились к выходу в прямой эфир прямо из дома, а операторы достали из своих архивов записи выступлений прошлых лет.

Главная фишка фестиваля - косплей-шоу - в этом году продлится два дня. Трансляция всех событий пройдет на сайте фестиваля.

2 мая в 14.00 стартует форум. В 14.10 начнется косплей-шоу (день первый).

3 мая пройдут семинары и лекции. В 16.40 Келлер и Шагрон расскажут о работе с натуральной кожей и научат основам ее тиснения.

В 17.30 автор статей о комиксах на Канобу, 2х2 и в Мире Фантастики Денис Варков прочитает лекцию «Как Marvel пробовали делать мангу про супергероев», это небольшой экскурс о попытках одного из крупнейших западных издательств комиксов выйти на японский рынок, предложив свою мангу.

В 18.30 руководитель студии дубляжа Реанимедиа Александр Фильченко расскажет про фильмы, к которым приложил руку за последний год. В конце каждого семинара зрители смогут задать вопросы спикерам в прямом эфире.

В 20.00 - концерт в убежище с участием звезд российских аниме-конвентов и талантливых новичков.

4 мая в 14.00 второй день косплей-шоу - онлайн-шествие в режиме видеоконференции.

ФИЛАРМОНИЯ: "СИНИЙ ПЛАТОЧЕК"

Большинство трансляций карантинного проекта «Филармония дома» посвящено 9 Мая.

В рубрике «Музы не молчали» 1 мая Мужской хор Воронежской филармонии споёт песню Хозака и Аграновича «От героев былых времен» из популярного фильма «Офицеры».

2 мая артисты музыкально-литературного лектория Артур Гурьев, Софья Ермолова, Яна Сафронова, Елена Старкова, Виктория Черникова прочитают «Мать» Андрея Платонова, «Помните» Роберта Рождественского из поэмы «Реквием», «Соловьи» Дудина.

3 мая «Воронежские девчата» споют «Синий платочек» Петерсбурского и Гольденберга.

Видео будут доступны с 11.00 в группе Воронежской филармонии ВКонтакте.

ОПЕРНЫЙ: ВЫСТАВКА ФОТО И "ВАСИЛИЙ ТЕРКИН"

Театр оперы и балета 1 мая открывает виртуальную выставку фотографий земляков-фронтовиков, которые воронежцы прислали для спектакля «Василий Тёркин». Напомним, оперетту поставили к 75-летию Великой Победы.

- Сотни людей откликнулись на наш призыв прислать снимки своих близких, воевавших в Великой Отечественной. Благодаря этим фотографиям был сформирован видеоряд для «Бессмертного полка» спектакля. В кульминационные моменты действия на экране появляются лица героев. Ко Дню Победы мы планировали организовать в театральном фойе выставку собранных фотопортретов. Но в сложившихся условиях наш театральный «Бессмертный полк» прошествует в виртуальном пространстве. Проект стартует 1 мая на платформе официального сайта театра и продолжится до 9 мая включительно, - сообщили в театре.

А 8 мая в 18.00 театр покажет на сайте оперетту «Василий Теркин». Запись можно будет посмотреть в течение суток. Напомним, музыкально-драматический спектакль труппа создала специально к 75-летию Великой Победы. Премьеру представили в феврале.

- Спектакль планировали показать на сцене театра 8 мая, накануне празднования Дня Победы. Пандемия коронавируса внесла коррективы. Но премьера не отменяется, оперетту-песню замечательного советского композитора-песенника Анатолия Новикова мы покажем онлайн-формате на канале YouTube театра. Видеозапись откроется для просмотра 8 мая в 18.00 и останется в эфире на сутки, - сообщили в театре.

В основу либретто спектакля легла одноименная поэма Александра Твардовского, которую он создавал во время Великой Отечественной войны. «Василий Теркин» - легкое по восприятию, но серьезное по своей сути произведение. И авторы воронежской постановки старались не отходить от первоисточника, сохранить в спектакле «дух» поэмы Твардовского и образ той исторической эпохи. Получился очень искренний музыкальный спектакль со сложной структурой, в которую органично вплетены драматические фрагменты, вокальные номера, пластические и танцевальные сцены.

Напомним, спектакль поставили режиссер Андрей Егоров (Санкт-Петербург), художник Василий Семенов (Санкт-Петербург), художник по видео Артемий Кушулун (Санкт-Петербург), балетмейстер Денис Постоев (Волгоград), хормейстер Ольга Щербань.

В оперетте заняты ведущие солисты оперной труппы, артисты балета, хора, миманса и музыканты симфонического оркестра театра. В видеоверсии постановки главные роли исполняют Федор Костюков (Василий Теркин), Софья Рудометкина (Настенька), Максим Шабанов (Рыжий Теркин).

ДРАМТЕАТР: ЦИКЛ ВОЕННЫХ РАССКАЗОВ

В Воронеже продолжается инклюзивный онлайн проект с участием артистов драмтеатра и школы-интерната № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ко Дню Победы актеры прочитают цикл военных рассказов для детей с сурдопереводом.

Прозвучат рассказы и стихи известных авторов - Твардовского, Алексеева, Богомолова, Драгунского, Симонова, Митяева и других.

Послушать рассказы можно в аккаунтах Кольцовского театра и Библиотеки Воронежа в соцсети ВКонтакте, а также на сайтах Централизованной библиотечной системы Воронежа и школы-интерната № 6.

АВИАШОУ И САЛЮТ

Из-за эпидемии коронавируса традиционного военного парада в День Победы на площади Ленина в Воронеже не будет. Но будет авиационный. Днем над Воронежем пролетит военная авиация - истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26 и вертолёты. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

А вечером обещают салют.

- Впервые артиллерийские расчеты произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Также 370 салютов и 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат заряды девяти видов праздничных салютов, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

В небе на высоте около 250-300 метров «расцветут» «Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» в семи цветовых гаммах - серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

Салют в День Победы положен Воронежу по статусу города воинской славы. Он пройдет 9 мая в 22.00. Место уточняют.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате. Чтобы принять участие в проекте, достаточно зарегистрировать профили своих героев на сайте «Бессмертного полка России» или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Просто добавьте фото родственника-ветерана и напишите все, что помните о нем: имя, дату рождения, годы участия в войне, награды и события, в которых принимал участие.

НИКИТИНСКИЙ: ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

9 мая Никитинский театр покажет прямую трансляцию документального спектакля, приуроченного к 75-летию Победы. В основу постановки «Письма войны» войдут реальные документы.

- Это будет пронзительный, человечный спектакль, основанный на реальных воспоминаниях, поэзии и песнях прошлого века. Но не привычный в классическом понимании «датный» спектакль-концерт. Помимо артистов театра на экране можно будет увидеть элементы AR - дополненной реальности. Даже в условиях пандемии мы стараемся быть адаптивными к новым реалиям, но в то же время выполнять свою социальную и гражданскую функции, - сообщили в Никитинском.

Артисты театра сыграют спектакль всего один раз. Трансляция стартует 9 мая в 12.00 в соцсетях. Ее можно будет посмотреть бесплатно в течение суток.