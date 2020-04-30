В Воронежской области перенесли все массовые мероприятия ко Дню Победы

В среду, 29 апреля, губернатор Александр Гусев провел заседание областного организационного комитета «Победа», на котором обсуждалась подготовка к празднованию 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ

В этом году в связи с ограничениями из-за коронавируса программа горячо любимого праздника претерпит существенные изменения. По словам первого заместителя председателя регионального правительства Владимира Попова, ради безопасности здоровья ветеранов исключается их участие в любых торжествах 9 мая и накануне. Не отменяются, но переносятся на более поздние сроки праздничные массовые мероприятия. Но все, что не идет в разрез с ограничительными мерами, обязательно состоится. Это рассылка поздравлений, помощь ветеранам со стороны волонтеров и благотворителей, государства (материальная и социальная поддержка, медицинское обеспечение).

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин рассказал, что медработники стараются оказать ветеранам максимальную помощь: участковые врачи регулярно приезжают к ветеранам на дом и при необходимости могут организовать «стационар на дому». Медики объединяются с социальными работниками и проводят для ветеранов школы здоровья, контролируют, как они принимают лекарства и выполняют назначения врача. В стационарах медицинских организаций для ветеранов выделены специальные палаты.

САЛЮТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Тем не менее, время неумолимо их забирает. Руководитель регионального департамента социальной защиты Ольга Сергеева сообщила, что в Воронежской области на сегодняшний день проживает более 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них инвалидов и участников осталось более тысячи человек. По ее словам, все нуждающиеся обеспечены жильем: за последние десять лет жилищные условия улучшили 4652 ветерана (кому-то выделили квартиры, другие воспользовались безвозмездными субсидиям). Областные власти помогают ветеранам отремонтировать их дома и квартиры. На начало апреля в таком ремонте нуждались 37 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В 20-ти из них успели провести работы до введения режима повышенной готовности из-за коронавируса. В остальных 17-ти сделают ремонт, когда завершится обязательная (особенно для пожилых) самоизоляция.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин проинформировал о завершении реконструкции площади Победы, благоустройстве проспекта Революции, праздничном украшении областного центра. К 5 мая на площади Победы, площади Ленина, проспекте Революции, улице Плехановской появятся тематические конструкции, посвященные Дню Победы.

Хорошей новостью стало и то, что в этом году все-таки будет салют. Но место его проведения и время могут изменить:

– Мы понимаем, что на просмотр салюта всегда собирались сотни тысяч людей, что, конечно, сейчас не допустимо. И мы должны с вами принять решение: салют будет, но он не должен быть зрелищем, шоу. Это все-таки памятное мероприятие. Есть хорошее предложение – поменять традиционную площадку, – сказал Александр Гусев.