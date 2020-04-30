Сын воронежца, прошедшего боевой путь до Берлина: «Отец только раз говорил о войне. И это был рассказ о штурме Рейхстага»

Каким нам представляется образ героя, победившего фашизм и освободившего СССР и Европу? Мы помним их с детства – в боевых орденах и медалях, в окружении детей и внуков, с огромными букетами тюльпанов и сирени под звуки «гимна победы» - песни Давида Тухманова в исполнении Льва Лещенко на празднике Победы. А сколько еще неизвестных? И не только потому, что они погибли в безвестности или пропали без вести. Но еще и потому, что предпочли молчать о тех страшных днях.

ШТУРМОВАЛ РЕЙХСТАГ

Сотрудник воронежской «Комсомолки» Иван Добросоцкий узнал о подвиге своего отца, прошедшего рядовым всю войну, совершенно случайно.

Василий Васильевич Добросоцкий оставил родное село Малышево (теперь это микрорайон Воронежа) в сентябре 1941 года в возрасте 24 лет. Всю войну прошел рядовым, воевал в составе 136 армейской пушечной артиллерийской режицкой краснознаменной бригады, которая в апреле 45-го участвовала в боях за Берлин.

- Отец о войне никогда не говорил, - вспоминает Иван Васильевич. – Только один раз, выпив за столом, он рассказал, что был в числе тех, кто брал Рейхстаг и водрузил на нем красный флаг.

Из того разговора сын узнал, как в апреле 45-го командование собрало бойцов бригады и объявило среди них поиски добровольцев. Участникам штурма Рейхстага пообещали звание Героя Советского Союза и досрочную демобилизацию.

- Отец вызвался участвовать в бою. Награду, действительно, получил, но только другую. Да и домой попал лишь в 1947-ом, - говорит Иван Добросоцкий.

РЯДОВЫМ, БЕЗ ЕДИНОГО РАНЕНИЯ

Судьба хранила бойца. За все шесть лет Василий Добросоцкий не имел серьезных ранений. Но, будучи рядовым, видел войну с ее самой страшной стороны, изнутри. Возможно, потому и не любил вспоминать о тех днях в мирное время. Мы можем только предположить, что пришлось пережить бойцу.

- Отец вообще никогда ни на что не жаловался, не хвастал своими боевыми заслугами, - признается Иван Васильевич. – Подробности его службы и список наград мы нашли лишь после его смерти, совсем недавно, благодаря сайту «Память народа».

Там в наградных документах на медаль «За отвагу» на красноармейца Василия Добросоцкого имеется такая характеристика: «За короткий срок овладел специальностью связиста. При любых условиях в боевой обстановке обеспечивает бесперебойную связь с огневой позицией роты. При ведении огня быстро и точно передает команды».

Боевой путь Василия Васильевича прошел через Белоруссию и Украину, Мурманск и Ярославль, Литву и Польшу. А завершился в Германии.

Архивные записи, фото с сайта "Память народа"

ЗА ШТУРМ РЕЙХСТАГА ПОЛУЧИЛ ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Обещанного Героя Советского Союза за взятие последнего оплота фашизма Добросоцкому, конечно, не дали. А вот Орденом Красного Знамени - наградили. В наградном листе есть описание того судьбоносного Эту запись мы восстановили, благодаря сайту «Память народа»:

«Тов. Добросоцкий особо отличился 30 апреля 1945 года в районе Тиргартен в бою за овладение зданием Рейхстага. Желая еще более активно участвовать в скорейшем овладении Берлином <… > и приблизить час полной победы над гитлеровцами, тов. Добросоцкий обратился к командованию с просьбой о зачислении его в штурмовую группу. Командование удовлетворило его просьбу. Тов. Добросоцкий, находясь в рядах одной из штурмовых групп, в бою показал себя отважным, бесстрашным воином, самоотверженно и беззаветно преданным своей Родине. Проявляя исключительную смелость и героизм, тов. Добросоцкий бился с гитлеровцами, засевшими в каменных зданиях, превращенных ими в опорные пункты, каждую развалину, каждый дом приходилось брать с боем. Не один десяток гитлеровцев полег костьми под ударами смельчака Добросоцкого. Наконец, 30.04.45г. тов. Добросоцкий получил задание вместе с другими отважными воинами взять с боем здание германского Рейхстага и водрузить на нем знамя победы. С честью тов. Добросоцкий выполнит это задание. В жесточайшем бою с отъявленными, отборными гитлеровцами, засевшими в здании, тов. Добросоцкий в числе других ворвался в здание, уничтожил там гитлеровцев и в 14 часов 30 минут водрузил над германским Рейхстагом знамя победы.»

Изучив архивные документы, потомки Добросоцкого узнали, что их героический отец и дедушка имел и другие награды - медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За отвагу». Но только самих наград в семье не осталось.

- Сохранилась вот орденская книжка, да и та – без вкладыша, - разводит руками сын. – А что стало с медалями и орденом? Мы их не видели…