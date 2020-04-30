Майские праздники в самоизоляции в Воронеже: можно ли поехать на дачу?

Выступая 28 апреля перед россиянами, Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая. В том же обращении глава государства рекомендовал людям провести эти дни в самоизоляции, в том числе, и на свежем воздухе, то есть отправиться на дачи. Однако при этом напомнил, что необходимо максимально соблюдать установленные в регионе меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Что это означает? Какие в итоге ограничения будут действовать для воронежцев? Можно ли им отправиться на дачи? Если да, то, как это сделать: на такси, личном транспорте или автобусе? Будут ли штрафовать жителей за перемещения? Эти вопросы «Комсомолка» задала чиновникам и полицейским.

НА АВТОБУСЕ – В ОДИН КОНЕЦ

С 30 апреля по 11 мая мэрия Воронежа запустит дачные маршруты. Правда, работать они будут в особом режиме. 30 апреля, 1,8, 9 и 11 мая. Предполагается, что в начале праздников воронежцы массово отправятся за город, и маршруты будут работать на выезд, а в конце праздников – на въезд. Делается это для того, чтобы горожане выехали и оставались на дачах до окончания праздников, а не катались туда – обратно, отметили в пресс-службе горадминистрации. Список дачных маршрутов читайте ниже.

В основном перевозку пассажиров будут осуществлять ПАЗами. И лишь на маршруте №68ТС – на микроавтобусах.

Мы также поинтересовались, хватит ли всем желающим мест в этих автобусах?

- Будем ориентироваться на пожелания горожан. В нынешних условиях трудно предположить, каким будет пассажиропоток. Гарантировать минимальную заполняемость салонов невозможно. Мы все-таки рассчитываем на то, что многие останутся дома или поедут за город на личном транспорте, и будут пользоваться общественным транспортом только в исключительном случае, когда другой возможности добраться до дач нет, - отметили в мэрии.

Если же вы все-таки решите поехать на маршрутке, то не забудьте о средствах защиты. В салоне автобуса лучше использовать маску и, по возможности, не контактировать тесно с другими пассажирами.

В мэрии пообещали, что весь транспорт будет проходить дезинфекцию, а водители – строгий предвыездной контроль.

А НА ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ?

Мы также выяснили, как будут организованы проверки личного транспорта на дорогах региона. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по области, препятствовать выезду и въезду в город на автомобилях сотрудники полиции не будут. Но только в том случае, если горожане отправятся на дачи, а не на пикники в лесные массивы. На этот счет у правоохранителей четкое указание: нарушителей противопожарного режима штрафовать беспощадно. Напомним, этот режим действует в регионе с 1 апреля и запрещает въезд в леса. Подробнее об этих и других ограничениях читайте в предыдущем материале на сайте «КП»-Воронеж.

Праздничных гуляний в этом году в Воронеже не будетФото: Елена ФЕДЯШЕВА

ОГРАНИЧИТЬ ОБЩЕНИЕ

Вслед за президентом врачи и чиновники убедительно попросили воронежцев воздержаться от поездок и походов в гости, организации людных вечеринок и пикников, а также прогулок по городу. Чтобы не привлекать на улицы толпы зрителей, военные держат в тайне место и время проведения праздничного салюта в честь Дня Победы 9 мая и пролета авиапарада. Напомним, у полиции и должностных лиц есть достаточно полномочий, чтобы остановить праздно гуляющих по городу людей и составить на них протокол за нарушение правил в условиях угрозы ЧС. Штрафы за нарушение режимов карантина и самоизоляции уже назначили нескольким жителям региона.

Кстати, никаких праздничных мероприятий в период майских праздников в городе не будет. Все они максимально перенесены на просторы интернета или проходят в особом формате. В том числе акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Не будут работать даже фонтаны.

ЗНАЙ!

Дачные маршруты на 30 апреля, 1,8,9 и 11 мая

– №7с «ул. Перхоровича – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)»;

– №53С «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;

– №53СБ «А.С. Дмитрова – СНТ «Янтарь»;

– №58С «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. №13)»;

– №59АС «з-д ГОО – Сады «Дружба»;

– №60С «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. №1)»;

– №68ТС «з-д ГОО – Сады «Алексеевские»;

– №76С «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;

– № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние (ост. №13)»;

– №122С «мкр. Отрожка – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)» (с заездом 1 единицы в СНТ «Отдых»).