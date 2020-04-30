2020-04-30T13:01:33+03:00
Общество

Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам

Компания подвела итоги технического развития в Воронежской области в I квартале 2020 года
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Оператор осуществил модернизацию сетевой инфраструктуры и значительно увеличил емкость сети. Проведенные работы позволяют абонентам пользоваться качественными услугами голосовой связи и высокоскоростного интернета в период самоизоляции и удаленной работы.

Техническая служба Tele2 в I квартале 2020 года провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории Воронежской области. С учетом роста трафика и перераспределения нагрузки из-за введения режима самоизоляции сетевая инфраструктура была оптимизирована в столице региона, районных центрах и популярных у воронежцев загородных направлениях.

За отчетный период Tele2 модернизировала более 10% базовых станций и расширила частотный диапазон сети 4G в Воронеже и области. Проведенные работы затронули более 50 населенных пунктов региона в 13 районах. Это позволило значительно улучшить качество передачи сигнала, увеличить емкость сети и скорость передачи данных. В регионе также выросло число базовых станций с поддержкой LTE. Кроме того, в зону покрытия сети 4G за отчетный период вошли деревня Медовка и дачный поселок Березка Рамонского района.

На сегодняшний день услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета четвертого поколения Tele2 доступны 99% жителей Воронежской области, а сеть 3G покрывает 92% населения.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В связи с пандемией коронавируса большинство жителей региона перешли на удаленную работу, они остаются дома или уезжают за город. В новых условиях изменилась сама модель потребления трафика, прежде всего в разрезе геопозиционирования. Сеть Tele2 с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика. Наша сетевая инфраструктура имеет запас прочности и регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников и в дачный сезон. Мы внимательно следим за пропускной способностью каналов связи и ведем оперативную работу по расширению сети там, где наблюдается значительный рост объема используемого трафика, чтобы сделать работу и отдых наших абонентов максимально комфортными».

ИСТОЧНИК KP.RU

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