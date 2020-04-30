Сергей Лукин поддержал акцию #ПомогиУчитьсяДома

Реально ли учиться онлайн, не имея компьютера? Третьеклассник Артём Матросов из села Бродовое по собственному опыту знает – очень сложно!

- Я делаю уроки самый последний, сначала – старшие сестры. Например, через телефон Лены ищу домашние задания, с учебника делаю, фоткаю и отсылаю, - рассказывает школьник.

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Общительный, спортивный мальчик интересуется робототехникой, хорошо рисует, старательно выполняет всё, что задано, но полноценно заниматься без компьютера, увы, невозможно.

Теперь Артёму не придётся ждать долгой очереди.

- В условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение для российских школ стало вынужденным экспериментом. К сожалению, вводить такой формат занятий пришлось в срочном порядке. Однако не все ученики имеют техническую возможность заниматься удаленно. По данным департамента образования Воронежской области, около трех тысяч школьников региона при переходе на дистанционный формат обучения столкнулись с проблемой отсутствия компьютера или доступа в интернет. Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местности. Но дети не должны становиться заложниками такой ситуации, - считает сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

Совместно с Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив партия «Единая Россия» запустила акцию #ПомогиУчитьсяДома. Член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин поддержал инициативу секретаря Воронежского регионального отделения «Единой России», спикера облдумы Владимира Нетёсова, который призвал обеспечить компьютерами для дистанционного обучения как можно больше нуждающихся в этом.

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Сергей Лукин принял решение оказать помощь многодетным малообеспеченным семьям Аннинского муниципального района, для чего на собственные средства приобрел ноутбуки и лично вручил их детям и родителям.

Девятиклассник Федор Бердников – старший из четверых школьников в семье – убежден, что подаренный ноутбук поможет ему не только подготовиться к итоговой аттестации, но и воплотить мечту. Юноша обучается в школе искусств игре на саксофоне, планирует поступать в музучилище на джазовое отделение и радуется тому, что теперь сможет использовать компьютер для создания оригинальных композиций.

- Мы выбрали тех, кто нуждается в гаджетах для дистанционного обучения в первоочередном порядке. Переход на удаленную форму занятий поставил перед муниципальными властями ряд задач, касающихся инфраструктуры и качества интернета, над их решением будем работать. Не менее важной проблемой стало отсутствие у многих семей компьютеров и возможности их приобрести. Я благодарен Сергею Николаевичу – нашему почётному гражданину – за помощь аннинцам, которую он оказал сегодня, - отметил глава районной администрации Василий Авдеев.

Напомним, Сергей Лукин – почетный гражданин Аннинского района, под его руководством в пгт Анна были построены современнейшая школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. По прошествии времени стало очевидно: возведение социальных объектов дало мощный импульс развитию аграрного района.

Василий Авдеев уверен: Сергей Лукин – личность для Аннинского района знаковая, и в рамках акции #ПомогиУчитьсяДома его примеру последуют другие неравнодушные люди, у которых есть возможность купить компьютеры учащимся из малообеспеченных семей.

- Искренне надеюсь, что полученные сегодня ноутбуки помогут ребятам получить прочные знания и достичь новых вершин в обучении, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская