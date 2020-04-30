2020-04-30T10:52:55+03:00
Общество

За год безаварийной работы энергоблок №7 Нововоронежской АЭС выработал более 6 млрд кВт*ч электроэнергии

За год безопасной, безаварийной работы инновационный энергоблок № 7 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 выработал 6 млрд 370 млн кВт*ч электроэнергии. Это сопоставимо с количеством электроэнергии, которое потребляет один малый высокотехнологичный город
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1 мая 2019 года энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС был включен в сеть и выдал первые 240 МВт электроэнергии в единую энергосистему страны.

«Включение в сеть энергоблока № 7 произошло на 12 дней раньше запланированного срока, а ввели мы его в эксплуатацию на 30 суток раньше. Всё это позволило Нововоронежской АЭС достичь небывалого показателя по выработке электроэнергии в 2019 году – больше 21 млрд кВт*ч, что составило примерно 10% от выработки всех АЭС России», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В настоящее время на энергоблоке № 7 идет планово-предупредительный ремонт, который продлится до 20 мая.

Ввод энергоблока №7 Нововоронежской АЭС в эксплуатацию повысил суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза. Дал импульс для развития экономики Воронежской области, увеличил валовый региональный продукт (ВРП) и пополнил бюджет региона. Только налога на имущество в казну Воронежской области в 2020 году будет перечислено более 1 млрд рублей.

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Справка:

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др. Энергоблоки поколения «3+» обладают также улучшенными экономическими характеристиками. Мощность реакторной установки выросла на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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