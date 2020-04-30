Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям

В 20 регионах Центрального и Приволжского округов, где присутствует компания «Россети», сегодня созданы добровольческие отряды. Волонтеры помогают всем нуждающимся, но особое внимание они, конечно, уделяют ветеранам отрасли, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

Так, в штабах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» трудятся около 400 волонтеров. Руководство компании помогает им с экипировкой, транспортом и, что сейчас крайне важно, строго следит за соблюдением санитарно-защитных норм. Все волонтеры проходят инструктаж по правилам деятельности в условиях пандемии коронавируса.

.

Адресная помощь

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» принял участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых, людей и медиков в это непростое время. Так, тамбовские волонтеры передали медикам две тысячи защитных масок.

- Врачи - главные герои борьбы с пандемией коронавируса в России. Для того, чтобы делать свою работу, им часто не хватает элементарных вещей: масок, бахил, перчаток и защитных костюмов. Тамбовэнерго, по мере возможности, старается оказывать поддержку и обеспечивать средствами защиты, - отметили в компании.

Инициативу поддержали и «Россети Центр Липецкэнерго». Добровольцы филиала также помогли пожилым людям, оказавшимся в сложном финансовом положении - пенсионеры получили продуктовые наборы.

.

Только в апреле волонтерские региональные штабы «Россети Центр» и Россети Центр и Приволжье» провели более 70 акций. Помощь получили около 600 пожилых людей, в том числе 480 ветеранов-энергетиков.

Волонтеры филиала «Россети Центр Воронежэнерго» посетили одиноких пенсионеров Александру Туманову, Зою Соловьеву, Пелагею Дмитриеву и Геннадия Чудинова – сейчас они находятся в зоне риска. Им привезли продукты, предметы первой необходимости и лекарства. Также волонтеры съездили в село Октябрьское Поворинского района. Там они навестили семейную пару ветеранов - Леонида и Раису Проломовых. 33 года они проработали на воронежском предприятии.

.

«Россети Центр Курскэнерго» встретились с участником Великой Отечественной войны, 94-летним Иваном Чернышевым. Ему волонтеры доставили продуктовый набор. Иван Иванович воевал под Житомиром, Киевом, на Курской дуге, освобождал Прагу. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией».

.

Также активисты пообщались с Иваном Ткаченко, тружеником тыла, электромонтером с 22-х летним стажем и Виктором Монастыревым, первым начальником Медвенского района электрических сетей, трудовой стаж которого в энергетике больше 37 лет. По просьбе Ивана Андреевича волонтеры, например, установили фонарь уличного освещения и спилили ветки березы возле его дома.

Волонтеры «Россети Центр Белгородэнерго» поздравили ветерана войны, одного из основателей предприятия Николая Шевцова. Войну Николай Семенович встретил 15-летним подростком. Служил экспедитором под Уссурийском. Принимал участие в боях с японскими войсками, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

.

В этом году Николаю Шевцову исполнилось 94 года - почти 50 из них он посвятил энергетике в Белгороде. Начинал инженером-инспектором по технике безопасности, а после возглавил службу распределительных сетей. Волонтеры вручили ветерану материальную помощь и подарки, сделанные руками детей работников филиала.

Ветераны могут всегда рассчитывать на волонтеров

Заботу о ветеранах волонтеры проявляют не только в предпраздничные дни. В течение всего года ветеранам-энергетикам выделяется материальная помощь на лечение, решение социально-бытовых вопросов.

В то же время добровольцы, например, филиала «Россети Центр Орелэнерго» активно участвуют в ряде дистанционных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, например, в видеоконкурсе на лучшую собственную песню или стихотворение.

- Создание волонтерских отрядов стало еще одним важным направлением большой работы по социальной поддержке сотрудников компании и ветеранов отрасли. Волонтеры «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» закупают для пожилых людей продукты, лекарства, помогают им решать различные актуальные вопросы в условиях самоизоляции. Только за последние недели ими было подготовлено и доставлено более 750 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости. Сейчас волонтеры-энергетики доставляют ветеранам компании – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - подарки к 9 мая. Руководство компании оказывает волонтерскому движению всю необходимую поддержку, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

.

По инициативе волонтеров во всех филиалах электросетевых компаний организована работа «горячей линии» для сотрудников-ветеранов. Кроме того, волонтеры сами обзванивают бывших коллег и предлагают помощь. Каждому ветерану предприятия вручают памятки с необходимыми контактными телефонами, по которым можно обратиться за поддержкой.