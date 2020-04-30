В Воронежской области сгорели больше 20 рыбацких домиков и хозпостроек

Пожар в рыбацком поселке Радчино Рамонского района случился в ночь на 30 апреля. В 2.24 диспетчеру системы «112» сообщили, что горят несколько домов. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, то полыхали только пять зданий. Но из-за плотной застройки кооператива и практически полного отсутствия пожарного водоснабжения огонь легко мог перекинуться на соседние строения.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, в три часа ночи на место ЧП направили дополнительные дежурные караулы. По состоянию на 03.30 горели уже 17 домов на 450 квадратных метрах.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

- Локализовать пожар удалось в 5.11. Его площадь составила 700 квадратных метров, всего огонь повредил более 20 строений и хозяйственных построек. Пожарным удалось спасти более 300 строений в кооперативе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

На месте работали 62 человека и 18 единиц техники. В 5.45 объявили ликвидацию пожара. По факту ЧП специалисты проводят проверку, устанавливают ее причину.