2020-04-30T07:43:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорели больше 20 рыбацких домиков и хозпостроек

Огонь охватил территорию в 700 квадратных метров [фото]
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.
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Пожар в рыбацком поселке Радчино Рамонского района случился в ночь на 30 апреля. В 2.24 диспетчеру системы «112» сообщили, что горят несколько домов. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, то полыхали только пять зданий. Но из-за плотной застройки кооператива и практически полного отсутствия пожарного водоснабжения огонь легко мог перекинуться на соседние строения.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, в три часа ночи на место ЧП направили дополнительные дежурные караулы. По состоянию на 03.30 горели уже 17 домов на 450 квадратных метрах.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

- Локализовать пожар удалось в 5.11. Его площадь составила 700 квадратных метров, всего огонь повредил более 20 строений и хозяйственных построек. Пожарным удалось спасти более 300 строений в кооперативе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

На месте работали 62 человека и 18 единиц техники. В 5.45 объявили ликвидацию пожара. По факту ЧП специалисты проводят проверку, устанавливают ее причину.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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