2020-04-29T22:23:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 30 апреля 2020: зараженные в «Электронике» и общежитии медвуза, дачные автобусы, салют на 9 Мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 30 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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459 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. 74 пациента выздоровели, девять человек умерли.У 52% заболевших болезнь протекает бессимптомно. С подозрением на COVID-19 в стационары области госпитализированы 573 воронежца. Под домашним наблюдением находятся 2 583 человека.

Губернатор Александр Гусев на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу попросил владельцев и руководителей предприятий сделать 6, 7 и 8 мая выходными днями. Таким образом, особый режим в регионе планируется продлить до 12 мая.

Количество зараженных коронавирусом пациентов в больнице «Электроника» выросло с 15 до 45. Кроме того, диагноз подтвердился у 24 медиков. В больнице закрыли семь отделений. Всех заболевших перевели в другие стационары города.

Общежитие воронежского медуниверситета на улице Транспортной закрыли на карантин из-за первокурсницы. У нее выявили коронавирус. Зараженную девушку и ординатора с подозрением на инфекцию госпитализировали в Новоусманскую районную больницу. Общежитие временно изолировали: на карантине, который продлится до 6 мая, находятся 22 студента и комендант.

Из-за коронавируса салют в Воронеже на 9 Мая пройдет в новом месте и в другое время. Однако какие альтернативные варианты рассматриваются, в областном правительстве не уточнили.

Из-за угрозы распространения COVID-19 дачные автобусы в Воронеже будут ездить только пять дней. Садоводы и огородники смогут добраться до своих участков на десяти автобусах. Ходить они будут 30 апреля, 1, 8, 9 и 11 мая.

От воронежцев в Липецкой области могут потребовать справку об отсутствии коронавируса. Впрочем, речь вроде бы идет пока о рекомендации. Информации о карательных мерах в отношении прибывших из других регионов без справок не сообщается.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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