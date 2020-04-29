Индия с высоты 35 метров

Воронежская воздушная гимнастка, 21-летняя Александра Капралова, решила поработать за рубежом и впервые отправилась за границу. Девушка месяц провела в Индии на гастролях, побывав в шести городах. В свое первое заграничное путешествие Александра отправилась с реквизитом весом около 15 килограмм.

Корреспонденту «КП-Воронеж» девушка рассказала о своей экстремальной работе без страховки, как ей жилось «на чемоданах» без душа и туалетной бумаги и почему она все же хочет вернуться в Индию, несмотря на многочисленные сложности.

Все включено

Поиском работы аз рубежом Александра занялась в Воронеже, по интернету.

- Я разместила в социальной сети «ВКонтакте» запрос на работу в цирках «Шапито», хотела заниматься воздушной гимнастикой на кольце и полотне. Опубликовала фото и видео. Почти сразу же откликнулся менеджер по подбору артистов и предложил работу в Индии. Мне обещали долларовую зарплату (примерно как две средние по Воронежу), не зависящую от количества выступлений. После этого я быстро собралась и выехала в Индию. Проезд, питание - мне все оплатили.

предоставлено героиней публикации.

Без мата и страховки

В команде, куда попала Александра, было девять человек, все ребята русские: два воздушных гимнаста, два музыканта, три файерщика и два бартендера (эти парни жонглируют во время приготовления напитков).

- Мы жили в Дели. Иногда работали всей командой, иногда по одиночке. Менеджеры-индусы сопровождали каждую группу на выступление. Они понимают по-английски, но плохо на нем говорят, из-за чего были небольшие проблемы в общении. На площадку нужно было приезжать за четыре часа до выступления, чтобы проверить крепления и конструкцию на нагрузку. Когда что-то было ненадежно, сложные элементы мы не делали. Работали без страховки, без матов. За свою безопасность отвечали сами. Костюмы и снаряды я использовала свои: полотна весили 8 кг, кольцо - 5 кг, костюм - 3 кг. Весь багаж привезла с собой в Индию. Это я еще не говорю про обычные вещи, - рассказала Александра.

Чаще всего команда работала на свадьбах. Богатые индусы отмечают бракосочетание в течение недели. Графика у группы не было. Иногда выступать приходилось каждый день, были и перерыва по два-три дня.

- Мы всегда должны были находиться недалеко от места проживания. Так как работа шла не по намеченному плану, в наших комнатах всегда стояли собранные рюкзаки с вещами. Мы были готовы сорваться в любой момент. Обычно выступления начинались в пять вечера, а продолжались до часа-двух ночи. После работы нас привозили домой. Бывали далекие поездки: Мумбаи, Джайпур, Райпур, Лакнау, Гувахати, - вспоминает наша собеседница.

Александра Капралова месяц провела в Индии.Фото: другой источник.

Смертельный номер

Больше всего Александре запомнилось выступление в Дели, когда она работала на сфере.

- Нам всего за два дня до выступления сказали, что мы должны выступать на большой высоте на сфере длиной 7 метров. Нас было шестеро: двое на кольце, двое на пилоне, две акробатки. Самое страшное было то, что сфера подвешивалась на строительный кран и поднималась на действительно большую высоту. Было страшно - под тобой пара десятков метров. Выступление длилось примерно 9 минут, а ожидание его конца вообще показалось вечностью. Было холодно в костюмах (температура воздуха была всего 10 градусов), снаряд весь промерз и был в конденсате.

Без туалетной бумаги и душа

В Индии русские ребята жили в доме, который предоставила фирма. Для группы сняли весь цокольный этаж: там была гостиная, кухня, три комнаты с ванной и туалетом в каждой, с телевизором и Wi-Fi. В кухне стояли холодильник, микроволновка, чайник, плита.

- У нас не было душа как такового: был только слив и гибкий шланг, это не совсем удобно, хотя для Индии - обычная практика. Стиральная машинка очень простая, с верхней загрузкой вещей (такие были в России примерно 30 лет назад). Утюга не было, его я купила сама. Туалетная бумага считается дорогим товаром (в среднем она стоит 200 рублей за четыре рулона однослойной), поэтому в индийских туалетах всегда стоит умывальник. Необычным для меня стал разбор мусора: в один мешок идут пищевые отходы, в два других все остальное. Если не рассортировать мусор, его просто не заберут.

В Индии русские ребята жили в доме, который предоставила фирма.

Жизнь с перчинкой

По контракту Александре оплачивали питание. На мероприятиях был шведский стол, фирма также давала деньги, на которые можно было купить поесть. По словам Александры, в Индии почти все вегетарианцы. Мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов практически нет, а если они и попадались, то были очень дорогими. Молоко, к примеру, у них обычно соевое, а куриные наггетсы обходились где-то в 300 рублей (у нас они стоят в районе 100). В супермаркетах в основном продаются мучные изделия (хлеб, печенья), масло, чай, кофе, крупы, большое количество специй. Кстати, чай и кофе в Индии дорогие: пакетик растворимого «Нескафе» (200 г) обходился в 400 рублей, а небольшая упаковка «Липтона» стоит где-то 200, но можно отыскать и подешевле. Овощи и фрукты легко найти на рынках. Там можно приобрести как обычные для нас яблоки, помидоры, картофель, так и что-то экзотичное: кокосы, драконов фрукт, саподиллу, момордику, папайю и прочее. Есть и стандартные сети фастфуда (KFC, Burgerking), но в них все очень острое, все сильно перчат из предосторожности.

- Мне не хватало мяса. Единственное, что можно было достать, - курица, и то, ее надо было поискать. В Индии мне очень полюбились сухие десерты с орехами, индийские козинаки с лепестками роз и арахисовая паста, - поделилась Александра.

Еда в руки

В Индии Сашу поразил менталитет людей.

- Индусы мне показались очень дружелюбными. Они постоянно хотели с нами сфотографироваться, здоровались. Мне показалось, что они умеют ценить любую мелочь. Один раз нам мальчик помыл машину (а там очень много таких попрошаек), и мы решили дать ему апельсин - столько радости и благодарности в глазах я еще не видела.

Необычными для девушки показались индийские храмы. Туда можно было входить в чем угодно, хоть в шортах и топике, но голова обязательно должна быть покрыта платком. Перед входом люди снимают обувь, моют ноги. Во время службы лучше по храму не ходить, сидеть, слушать монаха. После нее дают бесплатную еду: рис с сахаром, прямо в руки, без тарелок и столовых приборов.

По словам Саши, Индия - не для педантов, не для брезгливых.

- Там грязно, пыльно, много смога, много шума, совсем нет правил, много хаоса. Но все равно эта страна завораживает своей динамичностью, открытостью, любовью к жизни. Поэтому через какое-то время перестаешь замечать и грязь, и вонь, и смог. Начинаешь любить и саму Индию, и живущих в ней людей.

Животных лучше не трогать.

ЗНАЙ!

5 советов людям, собирающимся посетить Индию:

1. В этой стране нельзя пить из-под крана. Воду можно брать ТОЛЬКО в бутылках, продукты - лучше в супермаркетах.

2. Обязательно нужно носить с собой антисептик и бутылку воды.

3. Лучше не трогать бездомных животных, как бы мило они ни выглядели.

4. Не испытывайте судьбу - лучше не гулять в позднее время по Старому Дели (и это совет от коренного жителя Дели).

5. И специально для тех, кто едет в Индию как артист. Относитесь ко всему проще и получайте удовольствие от жизни. Многие индусы не пунктуальны и не организованы, но их же не переделаешь. Приходится подстраиваться, приходится учиться быть пластилином.