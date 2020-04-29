Тестирование на коронавирус в Воронеже: кого проверяют бесплатно, где можно сделать платный анализ

14 государственных лабораторий Воронежской области проводят анализ на коронавирус. Речь идет о Центре гигиены и эпидемиологии и 13 медорганизациях: областном диагностическом центре, областном центре профилактики и борьбы со СПИД, воронежских городских поликлиниках №10, №3, №4, №7, областной больнице №1, областной детской больнице №2, Лискинской и Россошанской районных больницах, областном кожно-венерологическом диспансере, областной инфекционной больнице, областном противотуберкулезном диспансере.

Однако бесплатно пройти тестирование могут только некоторые категории граждан. К ним относятся:

- вернувшиеся на территорию России в течение последних двух недель с признаками респираторных заболеваний;

- контактировавшие с больным COVID-19;

- пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- люди старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;

- беременные с признаками ОРВИ;

- больные тяжелыми сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями и эндокринными заболеваниями при появлении признаков ОРВИ;

- медработники, у которых есть риски заражения COVID-19;

- люди, которые находятся в учреждениях постоянного пребывания (дома-интернаты и т.п.) при появлении ОРВИ.

Как рассказали в облздраве, попавшим в этот список воронежцам не нужно идти в медчуреждение, чтобы сдать анализ на коронавирус. Сотрудники районных поликлиник проводят забор биоматериала (мазки из носа и рта) на дому.

фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но что же делать тем, кто не состоит в группе риска и не может пройти бесплатное тестирование? Ответ простой: сделать платный анализ. Такую возможность предоставляют частные медцентры и некоторые госучреждения.

«Новые медицинские технологии» предлагают оформить онлайн-заявку на выполнение исследования сразу же на своем сайте. После ее обработки и оплаты к двери вашего дома курьер доставит индивидуальный набор для самостоятельного забора биоматериала. После процедуры упакованную пробирку и документы нужно сложить в транспортный пакет и выставить за дверь (все тот же курьер заберет его). Когда результаты будут готовы, вам на телефон придет смс. Так что ни для сдачи, ни для получения результатов выходить из дома не потребуется. Все это обойдется в 1880 рублей.

Воронежский областной диагностический центр также дает возможность пройти тест на коронавирус. Его можно сделать двумя способами: прийти в медучреждение самостоятельно или вызвать врача на дом. Время посещения специалиста нужно согласовать при записи. Первый вариант обойдется в 2100 рублей, второй - в три тысячи.

Кроме того, разрешение делать анализ на коронавирус получила БСМП №10. Однако из-за вспышки COVID-19 в медучреждении работа, в том числе и платного отделения, временно приостановлена. Тестирование возобновится после окончания необходимых эпидмероприятий, на которые уйдет не меньше двух недель. Так что стоимость услуг и организационные детали проведения анализа лучше уточнить в больнице после майских праздников.

Клиника «РЖД-Медицина» в Воронеже тоже имеет право проводить тесты на COVID-19. Однако их учреждение проверяет только железнодорожников и «некоторые другие категорий граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах».

фото из архива.Фото: Мария ЛЕНЦ

Важным условием для прохождения платного анализа на коронавирус является отсутствие признаков простуды. Если у вас температура, кашель, слабость или мышечная боль, нужно просто вызвать врача на дом. В таком состоянии вам не будут делать тест. Кроме того, перед сдачей анализа специалисты рекомендуют не есть и не пить (хотя бы три часа), чистить зубы и курить тоже не стоит.

- Каждый положительный результат направляется на повторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии и федеральные профильные НИИ. В случае подтверждения результата принимаются срочные меры по изоляции инфицированного и обследованию контактных с ним лиц, - добавили в департаменте здравоохранения.

Напомним, по данным на 29 апреля в Воронежской области 459 человек заразились коронавирусом. 74 заболевших выздоровели, девять умерли. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 573 воронежца. На домашнем наблюдении находятся 2 583 человека.