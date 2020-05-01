«Хеппи-энды бывают - надо только верить»: девушка из Воронежа нашла мужа по объявлению на стекле автомобиля

Наверняка, многие читатели «КП-Воронеж» помнят историю 33-летней Антонины, которая решила найти мужа с помощью объявления на автомобиле. «Ищу смелого мужчину для похода в ЗАГС. Одна боюсь!» - такую наклейку она разместила на заднем стекле своей коричневой «Шкоды» и добавила номер телефона.

В 2018 году это фото облетело соцсети.

В потоке сообщений нашлось одно, ставшее судьбоносным. «Замуж не обещаю, но давай поужинаем», - написал 45-летний Иван. Избранник девушки оказался тоже не таким уж и простым. Мужчина наткнулся на сообщение об Антонине, когда читал новости о себе. Как-то раз теплым апрельским вечером Иван из окна своей квартиры сделал несколько выстрелов из охолощенного АК-47 и перепугал полмикрорайона. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а Коминтерновский суд оштрафовал мужчину на 330 тысяч рублей.

Такая неоднозначная популярность не смутила ни Антонину, ни Ивана. Любовное колесо стремительно закрутилось, вскоре последовало предложение руки и сердца. Свадьбу назначили на август 2019-го. Об этом мы написали ровно год назад, в прошлом апреле. Все ли задуманное сбылось, оказалась ли эта история сказкой со счастливым концом, корреспонденты «КП-Воронеж» выяснили у главной ее героини.

- Все прошло великолепно. Ждали от вас подарков, - смеется Антонина. - Любовная лодка плывет. Муж меня не разочаровал, ожиданий не обманул.

Как рассказывает девушка, свадьба прошла без пышных торжеств. Мама и папа невесты прилетели из Якутии, приехали и родители жениха, которые живут в одном из районов Воронежской области. К слову, обе стороны выбор детей одобрили. Всех гостей собрали в ресторане, а сами молодожены в тот же день - практически прямо с банкета - отправились в романтическое путешествие в Турцию.

Свадьба прошла без особых торжеств.Фото: из личного архива.

Живет, кстати, пара в Северном микрорайоне Воронежа. В той самой квартире, где произошла «знаменитая» стрельба. По словам Антонины, супругу удалось обжаловать штраф в триста тысяч - вместо них ему назначили исправительные работы. Помог управляющей компании, и дело решилось. Вдаваться в подробности девушка не стала.

Иван по-прежнему занимается производством оборудования для строительных смесей, красок и т. д. Антонина работает финансистом.

- Моя жизнь вообще поменялась в лучшую сторону. У нас куча планов: и дети, и дом свой, и много еще чего, - продолжает девушка. - В марте побывали в Индии, вернулись с Гоа последним рейсом, который летел в Воронеж. Это был просто туристический отпуск. Отсидели на карантине две недели. Слава богу, никаких симптомов. Анализы взяли - тоже все хорошо. Сейчас работаем из дома, удаленно.

Кстати, супруги поделились с редакцией «КП-Воронеж» видео, которое сняли во время отдыха в Индии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/776481" frameborder="0"></iframe> Иван и Антонина на Гоа.

Начитавшись негативных комментариев, которые посыпались в сторону Антонины с Иваном после прошлых публикаций, девушка не хочет сильно распространяться о личной жизни. Считает, что делать выводы о людях по единичным случаям совершенно неправильно.

И ведь, действительно, история этой пары, в первую очередь, о не случайности происходящего. О том, что даже неприятные события в жизни могут стать началом чего-то важного и хорошего.

- Мы обычные люди, которые не совсем обычно познакомились. Хеппи-энды бывают. Нужно просто очень сильно верить в свои желания. Хотеть, чтобы они сбылись, - в заключении поделилась секретом счастья Антонина. - Думаю, у нашей истории будет большое продолжение.