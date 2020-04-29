Энергетики «Россети Центр» обеспечивают энергоснабжение строительной площадки быстровозводимой инфекционной больницы в городе Воронеже

Специалисты АО «Воронежская горэлектросеть» (с ноября 2019 года входит в периметр функциональной ответственности компании «Россети Центр») в кратчайшие сроки обеспечили энергоснабжение площадки, на которой ведется строительство быстровозводимого корпуса инфекционной больницы.

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Решение о необходимости строительства нового медицинского учреждения было принято после онлайн-совещания Александра Гусева с президентом Владимиром Путиным 22 апреля. Место под застройку отвели в городе Воронеже на улице Ростовской, в непосредственной близости с больницей скорой медицинской помощи № 8. Стационар будет возведён по типовому проекту Министерства Обороны Российской Федерации. Больница рассчитана на 250 мест.

На важность сохранения подачи электроэнергии медицинским учреждениям в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке указывал генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский. Все структурные подразделения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают поручения главы группы компаний.

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Работы по возведению здания медучреждения начались 25 апреля. Для обеспечения строителей необходимой электроэнергией общей мощностью 300 кВт специалисты Воронежской горэлектросети всего за два дня установили 18 новых опор, смонтировали 900 метров линии электропередачи уровня напряжения 0,4 кВ, пять рубильников на опорах и в трансформаторных подстанциях, а также три контура заземления.

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В свою очередь специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» приступили к строительным работам для постоянного обеспечения электроэнергией будущей инфекционной больницы. Энергетики проложат от подстанции (ПС) 110 кВ № 43 две кабельные линии (КЛ) уровня напряжения 6 кВ протяженностью 1700 метров каждая, установят комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) с двумя трансформаторами мощностью 1600 кВА каждый, а также построят четыре КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 400 метров. Все работы энергетики планируют выполнить в максимально короткие сроки, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию инфекционной больницы сразу же переключить ее на основную схему энергоснабжения.

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