Заявки на гранты, выставки, семинары: чем воронежский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям из районов

Как система государственной поддержки МСП работает в районах Воронежской области? Как начать свое дело в родном поселении? Или как найти новые пути развития для уже сложившегося предприятия? Бизнес-сообщество сегодня активно живет даже в удаленных уголках нашего региона.

Вместе с воронежским центром «Мой бизнес» мы хотели бы показать вам опыт поиска новых «шагов» для бизнеса на примере предприятий в Павловском и Бобровском районах. Да, сейчас они находятся на разных стадиях развития, и каждый из них решает свои задачи - но они знают, что ответы на многие вопросы могут найти с помощью центра поддержки предпринимателей.

Работаем над увеличением количества партнеров

Один из крупнейших в России заводов по производству семян кукурузы и подсолнечника находится в селе Александровка Павловского района - «Золотой початок». Ежегодно там производят около 7 тысяч тонн семян.

- 20 лет мы обеспечиваем рынок российскими семенами кукурузы мирового качества. На предприятии создан научно-исследовательский отдел. На протяжении нескольких лет он работает над созданием перспективных гибридов кукурузы, которые способны вывести отечественную селекцию на новый уровень и составляют достойную конкуренцию иностранным производителям. Климатические и агрономические условия в регионе, идеально подходят для производства семян гибридов кукурузы, отличающихся высокой холодостойкостью и засухоустойчивостью, - рассказывает Наталья Жадько коммерческий директор завода «Золотой початок».

Воронежская продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу и защищена от подделок фирменным логотипом. Гибриды кукурузы «Золотого початка» уже выращивают в крупнейших агрохолдингах и животноводческих хозяйствах России, Белоруссии и Казахстана.

- За свою историю завод завоевал статус авторитетной компании. Мы работаем над увеличением количества партнеров и в этом нам помогает воронежский центр «Мой бизнес », - отмечает Наталья Жадько. - Так, например, при поддержке центра мы участвовали в выставках «Золотая осень», «Всероссийский день поля», «Агрокомплекс», «Ферма Экспо» и некоторых других. Таким образом мы получаем возможность заключать новые контракты.

Сделано в Воронежской области!

Равшан Имамназаров - 10 лет в сельском хозяйстве. Однако только в 2018 году предприниматель арендовал землю в Бобровской районе и решился запустить свое фермерское хозяйство. Сейчас на площади около 7 гектаров он выращивает белокочанную и краснокочанную капусту, фенхель, лук-порей. Всем известно, что Воронежская область - аграрный регион. Казалось бы, чем тут можно удивить?

- Для своего хозяйства мы изначально пытались избрать особенный путь, найти свободную нишу на рынке. Прошлый сезон показал, что есть интерес со стороны покупателей на продукцию, не распространенную для выращивания Воронежской области. Большим спросом пользовались лук-порей и фенхель, - комментирует глава КФХ Равшан Имамназаров.

Однако сегодня вне зависимости от того, где вы ведете бизнес - в областном центре или в районе, недостаточно найти интересный продукт - его нужно уметь подать и продать.

- Мы проанализировали свою работы и поняли, что важно не только содержимое, но и упаковка. Чтобы продвигать свой товар, необходимо его подготовить. Благодаря воронежскому центру «Мой бизнес» мы узнали много нового за короткий срок. Особенно запомнился семинар, на котором рассказали о госпрограмме по развитию фермерского движения. В этом году хотим подать заявку на грант - как раз для покупки оборудования для мойки и упаковки. Тогда можно будет задумать и о создании своего бренда. Сделано в Воронежской области! - с улыбкой делится Равшан Имамназаров.