Это их дело: как работает поддержка предпринимателей в районах Воронежской области

Быть услышанными - для представителей малого и среднего бизнеса, особенно в районах Воронежской области, это одна из главных потребностей на пути становления. Гораздо легче построить свое дело, когда есть человек или целая команда, у которой ты можешь проконсультироваться.

Сегодня в нашем регионе создана целая сеть автономных некоммерческих организаций, которые при поддержке воронежского центра «Мой бизнес», помогают начинающим бизнесменам окрепнуть.

В подобные центры предприниматели чаще всего обращают за бухгалтерскими услугами, составлением налоговой отчетности, привлечением займов, составлением бизнес-планов, технико-экономических обоснований, подготовкой документов для регистрации. Впрочем, этот список можно было бы продолжать - но проще узнать о всех возможностях для МСП на официальном сайте центра «Мой бизнес» в Воронежской области.

А на примере двух районов - Россошанского и Аннинского - мы покажем, как это взаимодействие работает.

«У нас формируются новые бизнес-сообщества»

Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций работает с 2003 года. Только в 2019-ом с его помощью появились на свет 10 новых индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица. Всего же за прошлый год прошло более 5 тысяч консультаций для бизнеса!

- Я бы не стала говорить, что любые начинания процветают у нас в районе. Сложности, конечно, есть, но мы помогаем предпринимателям с ними справиться, и готовы оказать практически любую услугу. В прошлом году, например, подготовили полный пакет документов более чем для 10 предпринимателей, чтобы их проекты могли претендовать на субсидии от районной администрации. И ведь все они в итоге получили требуемую поддержку, - комментирует Маргарита Брусиловская, руководитель АНО «Россошанский ЦПП».

К слову, в 2019 году в Россошанском центре, например, оперативно отреагировали на изменения в законодательстве и открыли ряд новых услуг: например, начали консультировать по торговле маркированной продукции или работе в системе Меркурий.

- У нас тесная связь с воронежским центром «Мой бизнес» - постоянно происходит обмен мнениями. Проводим совместные образовательные мероприятия. Да и сами приглашали спикеров для проведения бесплатных семинаром. В наш центр постоянно приходятся новые предприниматели. Значит, мы можем им помочь? У нас формируются бизнес-сообщества по интересам. Например, можно говорить о неком неформальном объединении глав КФХ или представителей торговли, - отмечает Маргарита Брусиловская.

«Бизнесу важно развиваться»

- На днях свое ИП с нашей помощью зарегистрировала 21-летняя девушка. Ей хочется заниматься бизнесом. Она уверена, что это ее дело, хотя с расчетами пока что ей нужно помогать. И мы видим, что в целом предприниматели в нашем районе настроены позитивно, даже несмотря на коронавирус. К нам, например, на постоянное место жительство переехал мужчина из Тюменской области - у него кровельный бизнес. Еще один пример - предприниматель из Пермского края: у нас он занимается в частности сельским хозяйством, - рассказывает Анна Гурова, руководитель АНО «Аннинский центр поддержки предпринимательства».

Аннинский ЦПП хоть и работает только с 2011 года, но уже на протяжении трех лет остается первым в рейтинге подобных районных центров в Воронежской области. В непростое время, когда многим приходится перестраивать работу из-за пандемии коронавируса, в центре поменяли и режим работы сотрудников, чтобы оперативно консультировать представителей малого и среднего дела. Практически круглосуточно специалисты центра остаются на связи с бизнес-сообществом в соцсетях и мессенджерах.

- Недавно проходил семинар для самозанятых. Перед многими сейчас стоит вопрос: «Регистрироваться ли как ИП или как самозанятым?» К нам пришло около 30 человек. Мы проводим подобные мероприятия при поддержке воронежского центра «Мой бизнес» . На вебинар по «Масштабированию бизнеса» от нашего района зарегистрировались 20 человек. Но что более важно, никто из них с него не ушел. Это значит, что наш бизнес понимает, как важно развиваться, - считает Анна Гурова.

В целом сегодня представители МСП в районах получают не меньше информации, чем их коллеги из Воронежа, благодаря различным тренингам, семинарам и форумам. Что важно, они посвящены актуальным экономическим и юридическим тонкостям ведения бизнеса, а это значит, что начинающий предприниматель в любом уголке нашего регионе может построить достойное и актуально дело и со временем, быть может, даже масштабировать свой опыт на всю Воронежскую область.