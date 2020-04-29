2020-04-29T12:49:47+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС: в канун 75-летия Победы атомщики поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

28 апреля 2020 года атомщики ­поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нововоронеже – городе-спутнике Нововоронежской АЭС, с праздником Победы
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Сотрудники Нововоронежской АЭС поздравляют ветеранов ежегодно. Инициатива проведения акции принадлежит руководителям и профсоюзному комитету предприятия.

В ознаменование 75-летия Великой Победы каждый ветеран – а их в городе осталось только 24 – получил букет цветов, подарки и открытку от директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова. А самое главное – внимание волонтёров, представителей советов ветеранов города и градообразующего предприятия и организации молодых атомщиков.

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В связи с угрозой распространения новой коронавирсуной инфекции мероприятие прошло в непривычном формате. По словам участников акции, ветераны всегда рады посетителям, приглашают в гости, но безопасность – прежде всего: все необходимые меры были беспрекословно соблюдены. Участники мероприятия использовали медицинские маски и резиновые перчатки, держали социальную дистанцию.

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«День Победы – святой для нашего народа праздник, объединяющий людей всех возрастов. Мы преклоняемся перед беспримерным мужеством ветеранов. Наш долг – представителей более молодых поколений – бережно хранить каждую крупицу правды о войне, свято чтить память предков, заботиться о ветеранах», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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