2020-04-29T10:49:50+03:00
Общество

Борющиеся с коронавирусом воронежские медики получили эпидемиологические комбинезоны

Несколько тысяч комплектов одежды в наш регион привез СИБУР
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Новая коронавирусная инфекция стала тем вызовом, который показал, насколько все мы готовы объединиться: общество, власть, бизнес. И пусть всем нам нужно соблюдать самоизоляцию, но даже Covid-19 - не повод отвернуться от окружающих людей. Вспомните, как цветочники подарили более 300 букетов воронежским медикам за борьбу с коронавирусом.

Или свежий пример - в рамках партнерства с регионом холдинг СИБУР, который занимается в Воронеже производством высококачественных каучуков и термоэластопластов, направил несколько тысяч эпидемиологических комплектов для медицинского персонала. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Комбинезоны выполнены из полиэтилена высокой плотности и имеют необходимый уровень барьерной защиты, чтобы предотвратить заражение. Говоря проще, человек в такой одежде может не переживать о том, что заразится, и оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

- Костюмы подходят как для работы в стационарных условиях, так и в службе скорой помощи. То есть медики в таких комбинезонах смогут выезжать к пациентам, у которых подозревают Covid-19, - уточняет Александр Артемов, главный врач Воронежского центра медицины катастроф.

Спецодежду доставили сначала в центр медицины катастроф, а после распределили по 13 медучреждениям региона в соответствии с их потребностями.

- Специальная полиэтиленовая ткань защищает медицинских работников от проникновения в том числе новой коронавирусной инфекции. Данные костюмы снабжены манжетами, которые ограничивают доступ к открытым частям тела, а также капюшоном, который покрывает голову и имеет определенные фиксирующие затяжки. То есть медработнику достаточно надеть очки и респиратор, чтобы его лицо и в целом голова были защищены от инфекции, - рассказывает Александр Артемов.

Всего компания СИБУР направила в регионы присутствия свыше 40 тысяч подобных комплектов. Чтобы оценить потребность в такой одежде, достаточно сказать, что после использования комплект приходится уничтожать. То есть комбинезон - одноразовый. Все для того, чтобы не дать инфекции даже шанса на распространение.

Александр Артемов подчеркнул, что все медицинские организации региона снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Но, конечно, подобная помощь никогда не будет лишней.

- Правительство Воронежской области благодарит СИБУР за оказываемую поддержку, подчеркивая, что подобный опыт взаимодействия власти и бизнеса - один из результативных инструментов по борьбе с новым вызовом для отрасли здравоохранения, - отметили в пресс-службе облправительства.

Отметим, что 28 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области официально подтвердил заражение Covid-19 еще 62 человек в регионе. По последним данным, число человек, изолированных в медорганизациях с подозрением на коронавирус, выросло до 533.

ИСТОЧНИК KP.RU

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