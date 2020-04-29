2020-04-29T00:39:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 29 апреля 2020: продление режима самоизоляции, первый штраф за фейк о COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 29 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Режим самоизоляции, связанный с угрозой распространения коронавируса, в Воронежской области продлится и в мае. Президент Владимир Путин объявил в России нерабочими дни с 6 по 8 мая. Так, общий период выходных продлится до 11 мая включительно. В течение всех этих дней воронежцы должны соблюдать режим ограничений, установленных на уровне области.

Таксиста из Бобровского района оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе. Мужчина сбросил в мессенджер WhatsApp, где обычно общался с коллегами, аудиобращение о том, что у них в районе несколько человек заразились COVID-19. Затем информация вышла за пределы корпоративного чата и появилась в соцсетях, ее увидели полицейские.

Жителей Богучарского и Петропавловского района оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции. В основном, люди ездили в другие села и не смогли объяснить, какие неотложные нужды побудили их туда отправиться. Восемь человек оштрафовали на тысячу рублей.

В Воронеже отложили начало сезона фонтанов из-за ограничительных мер по коронавирусу. Водные объекты в Кольцовском сквере и на площади Победы отремонтированы. Их запустят после окончания режима самоизоляции.

У 420 жителей Воронежской области выявили коронавирус. 57 пациентов выздоровели, восемь человек умерли. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 553 воронежца, сутками ранее их было 533. На дому врачи наблюдают за 2575 жителями региона. За все время эпидемии медики региона провели 38 021 лабораторных исследований на новую инфекцию.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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