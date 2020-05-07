В Воронежской области безработным с несовершеннолетними детьми будут выплачивать повышенное пособие

О мерах поддержки безработных рассказали на заседании регионального правительства 6 мая. Его провел губернатор Александр Гусев. Это касается жителей области, потерявших работу фактически из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и обратившихся в службу занятости, начиная с первого марта. При этом не важно, как человека уволили – попал он под сокращение или это произошло по соглашению сторон.

Для этих граждан вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы введено максимальное пособие в размере 12 130 рублей в месяц. Выплачивать его будут в течение трех месяцев – в апреле, мае и июне. Если до истечения указанного срока житель региона нашел работу, то, соответственно, пособие он получит за время в статусе безработного.

Кроме того, отдельная категория граждан имеет право на повышенное пособие. Это те, у кого есть несовершеннолетние дети (биологические или приемные родители, опекуны или попечители). Им доплатят к 12 130 рублям еще по три тысячи на каждого ребенка. Если так вышло, что в семье из-за пандемии потеряли работу оба родителя, то пособие с детской доплатой получит один из взрослых. Оно также распространяется на эти три месяца.

Как пояснили в облправительстве, повышенное пособие в регионе начали платить с 28 апреля:

«По состоянию на 6 мая, право на данную выплату имеют 924 безработных гражданина в отношении 1310 детей».

Однако если вас уволили до 1 марта 2020 года, то пособие назначат в зависимости от заработной платы по последнему месту работы. Но в любом случае не выше максимального размера – 12 130 рублей и не ниже минимального – 1 500 рублей.

В связи с коронавирусом подать заявление в службу занятости сейчас можно только онлайн. Как это сделать, подскажет портал «Работа в России». Для этого нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги». Если ее нет, придется там зарегистрироваться. В меню найдите пункт «Оформление пособия по безработице» и заполните его. Нужно будет указать личные данные, ближайшую к месту регистрации службу занятости, способ получение пособия, оставить резюме и другую информацию.

Подлинность всех данных из анкеты будет проверена. Только после этого вас поставят на учет.

В тоже время, с 12 мая в Воронежской области постепенно начнут снимать некоторые ограничения в экономике. По словам губернатора, ряд предприятий сможет возобновить работу.

– Мы договорились, если за выходные нет существенного роста заболеваемости коронавирусом, у людей появляется возможность работать. Нужно будет еще раз посмотреть организации, оказывающие услуги населению, которые не подразумевают массовое пребывание людей, и довключить их в список, с 12 числа разрешить работу. Подумаем, что осталось за чертой принятых решений, и будем готовить соответствующие документы, – пояснил Александр Гусев.