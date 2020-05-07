2020-05-07T15:42:43+03:00
Общество

Жители Воронежской области могут расширить свои знания о капитальном ремонте

Специальный тест покажет уровень информированности и даст ответы на самые важные в этой сфере вопросы
Татьяна МИСТЮКОВА
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Автор фото: Булатов АлексейАвтор фото: Булатов Алексей
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Знаете ли вы, какие дома включены в программу капитального ремонта, кто обязан уплачивать взносы, каков минимальный размер взноса на текущий год, какой перечень работ входит в капремонт, участвуют ли жители в принятии решения о проведении капремонта, в течение какого времени действует гарантия на выполненные работы? Если вы правильно ответили на эти и другие вопросы, то вы молодец и можете грамотно отстаивать свои права. А если нет, новый сервис, разработанный Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, поможет вам разобраться. Для этого нужно пройти по ссылке на сайт Фонда. Там откроется новость, под которой расположен онлайн-сервис «Капитальный ремонт: проверь свои знания!». Это и есть тест.

В правительстве Воронежской области (а Фонд капремонта является его структурным подразделением) подчеркнули, что новый интерактивный сервис поможет жителям расширить свои познания о работе региональной системы капремонта многоэтажек. Большой плюс такого теста в том, что не нужно штудировать выдержи из законов и постановлений, а просто ответить на поставленные вопросы. По итогам тестирования система выдаст количество баллов, по которым посетитель сайта сможет сам оценить свои знания. Система подскажет, где они верны, а где ошибочны и пояснит правильные варианты. Например, в региональную программу капремонта не входят многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу, а долг на уплату взносов за капремонт переходит от старого собственника к новому. Как быть в этой ситуации, тест также подскажет.

«Новый онлайн-сервис позволит пользователям избавиться от многих заблуждений и ошибочных представлений о капремонте», – пояснили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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