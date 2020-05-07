Мощный авиапром - основа суверенитета нашей страны

Год назад в столичном аэропорту Шереметьево сгорел после жесткой посадки самолет SukhoiSuperjet. Погиб 41 человек. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов назвал уроки, которые необходимо сделать из случившейся трагедии.

Из истории авиапрома

Депутат назвал серьезной проблемой внешнее давление на расследование авиационной катастрофы.

«Присутствовало серьезное влияние со стороны авиаперевозчика на расследование, уверявшего, что виноваты заводы, чем нанесла ущерб российскому авиастроению. Многие пассажиры после этого отказывались летать на наших самолетах», - заявил Сергей Гаврилов.

Это тревожный сигнал, ведь авиапром России по-прежнему переживает сложный период, начавшийся в конце 1980-х и до сих пор не закончившийся. С распадом Советского Союза окончательно оборвались производственные, технологические связи, произошло отключение отрасли от госфинансирования. Даже финансирование оборонных нужд сводилось к минимуму из-за отсутствия денег в бюджете.

Правительство либералов с подачи американских кураторов добивалось переориентации спроса с отечественных на иностранные самолеты, фактическому уничтожению гражданского и оборонного авиастроения, других высокотехнологических отраслей промышленности. Приобретение Боингов и Аэрбасов привело к зависимости от поставок запчастей и дорогостоящего обслуживания авиатехники. К эксплуатации этих машин оказались не готовыми и пилоты.

В результате российский авиапром был отброшен назад. Только в начале 2000-х годов началось мучительное восстановление отечественной авиационной промышленности.

«Сегодня международная ситуация ухудшилась, нашим политическим конкурентам на руку дискредитация продукции российского авиапрома. Развитие гражданского и военного авиастроения взаимосвязано, они как два крыла одного самолета, - говорит депутат Госдумы. - Решительная поддержка современного авиапрома - это вопрос обороноспособности нашего государства, сохранения его целостности и независимости».

Если наша авиация не выстоит в это кризисное время, Россия окончательно лишится перспективы успешной конкуренции в авиастроении и на международных рынках, убежден Сергей Гаврилов.

Уроки катастрофы Суперджета

«После катастрофы Суперджета я дал комментарии случившегося, чтобы упредить повторение таких аварий. Тогда на меня набросилась толпа либеральных блогеров, обвинивших меня, что я как лоббист авиапрома защищаю негодные самолеты, которые нужно выбрасывать, и заявивших, что следует использовать исключительно Боинги и Аэрбасы.

В действительности установлено, что вины производителя самолетов в произошедшей аварии не было, вопрос упирается в недостаточную подготовленность пилота. Система самолета выполняла команды до момента касания шасси взлетной полосы», - сказал Сергей Гаврилов.

По мнению депутата Госдумы, необходимо извлечь уроки из случившейся трагедии.

«Нам нужно лучше готовить пилотов, необходимо восстанавливать советские традиции обучения летчиков не на тренажёрах, а на реальных самолетах. Важно обеспечить достаточный налет часов. Свои результаты принесет и обучение пилотов в режиме легкой авиации, например такой, как в аэроклубе в Борщево Воронежской области. Капитаны воздушных судов должны иметь многолетний опыт ручного управления на самолетах всех уровней – от легких до транспортных и пассажирских разной вместимости.

Следует подумать о возможном переучивании военных летчиков на пилотов гражданской авиации. У нас наблюдается дефицит летчиков, многие пилоты уезжают в другие страны за высокой зарплатой. Как и в старые времена, кадры решают всё», - считает Сергей Гаврилов.

Авиапром нуждается в поддержке

По мнению депутата, российский авиапром нуждается в серьезной защите, в инвестициях, в восстановлении конструкторской школы, в повышении качества производства, в развитии системы ремонта и послепродажного обслуживания авиационной техники.

«Этот вопрос должен решиться в ближайшее время. Это касается как гражданской, так и военной авиационной техники. Систему поставки запчастей, а также сопровождение эксплуатации должны взять на себя авиакомпании и государство. Эти вопросы нельзя перекладывать на авиазаводы, которые сейчас испытывают серьезные трудности . Системная поддержка авиастроения, прежде всего, в лице Объединенной авиастроительной корпорации - главная задача на сегодня.

Такие предприятия, как Воронежский авиазавод вполне могли бы стать основой пилотных проектов, на которых бы отрабатывалась новая стратегия развития авиации в нашей стране.

Необходимо выстраивание и новой социальной политики в авиапроме. Безусловно, множество задач в соцсфере на предприятиях решает профком: привлекает к профсоревнованиям молодежь, оказывает необходимую помощь пенсионерам, организовывает спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия», - говорит Сергей Гаврилов.

Следует бережно подходить к кадровой политике, считает депутат Государственной Думы, уделять больше внимания привлечению молодежи. Например, ВАСО сотрудничает с профильными образовательными учреждениями, поставляющими предприятию молодых специалистов.

«Нужно восстановить зачастую закрытые непрофильные активы - ведомственные поликлиники, больницы, детские сады. Авиапром должен быть номером один в стратегическом списке наших предприятий, пострадавших от кризиса. Господдержка отрасли должна поднять наш авиапром до мирового уровня и сделать его способным побеждать ведущих мировых конкурентов, и прежде всего, в области гражданского авиастроения», - отметил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.