Сбербанк предложил ипотеку на «удаленке»

Большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, можно решить на портале ДомКлик. А вот для подписания документов раньше требовалось личное присутствие заемщика в офисе кредитного учреждения. Эту проблему решили в Сбербанке, организовав выезды сотрудников к клиенту домой или в офис застройщика-партнера для подписания всех необходимых документов.

29 апреля совместно с одним из ключевых застройщиков Центрального Черноземья – строительной компанией «ВЫБОР» проведена первая выездная сделка в Воронеже. На дому у клиента был оформлен первый ипотечный кредит по льготной ставке 6,4% годовых. Сотрудники Сбербанка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья приехали для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов. Алла и Виталий Мишустины приобрели трехкомнатную квартиру в микрорайоне «Новое Отрадное». Сейчас семья проживает здесь же в однокомнатной квартире. Решили, что пора расширяться, не переезжая, поскольку в микрорайоне им нравится.

-Мы снова пришли в «ВЫБОР», потому что это проверенный застройщик. Понравились планировки, отделка качественная – ремонт не делали и не планируем в новой квартире. Тут уже и детский садик строится, и школа – для нас это очень актуально. Процесс покупки жилья оказался приятным и позитивным. Менеджер «ВЫБОРА» подобрал квартиру, которая нас полностью устраивает. Еще очень удобно, что в компании работают ипотечные брокеры – помогли определиться с банком и оформить ипотеку на комфортных для нас условиях. Мы переживали, как в сложившихся обстоятельствах с пандемией пойдем в банк, но банк пришел к нам! Конечно, это удобно и главное - безопасно – выезд сотрудника банка на дом. Все спокойно, внимательно прочитали, подписали. Получается, купили квартиру, не выходя из дома, ведь все остальные операции теперь возможно провести без нашего участия! Ну, и еще одной радостью поделимся – ипотеку мы оформили по новой льготной ставке – 6,4% годовых, - говорят Алла и Виталий Мишустины.

Сервисы «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов» позволили сразу же отправить документы на регистрацию сделки без посещения МФЦ и Росреестра. Расчет с застройщиком будет произведен автоматически сразу после регистрации сделки – дополнительно посещать офисы банка или строительной компании не потребовалось.

Срок электронной регистрации договора долевого участия составляет 3 дня, а по ряду сделок от застройщика регистрация проходит за сутки! Таким образом, всего за неделю клиент может полностью провести сделку и стать счастливым обладателем новой квартиры.

- Наша задача — сделать все возможное, чтобы люди могли решить жилищный вопрос даже в сложившихся обстоятельствах. При этом безопасность и здоровье клиентов для нас на первом месте. Сотрудники, которые выезжают домой к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и должным образом проинструктированы. Выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее — не требуют личного присутствия и без проблем реализуются дистанционно на портале ДомКлик, - прокомментировал заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Сергей Полянский.

- Сбербанк – один из ключевых партнеров нашей компании. Нас связывает долгосрочное и эффективное сотрудничество. Наш новый совместный продукт – услуга по удаленному оформлению ипотечного кредита. Мы оперативно реагируем и подстраиваемся под сложившуюся в стране ситуацию, объединяем усилия, чтобы обеспечить безопасность наших покупателей: выезд банковского сотрудника на дом для завершения сделки – самое оптимальное решение. Покупка недвижимости – инвестиция, которая гарантирует стабильность и уверенность в завтрашнем дне, - сообщила исполнительный директор строительной компании «ВЫБОР» Алина Цыбань-Загарина.

Напомним, что в первом квартале 2020 года Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк выдано ипотечных кредитов на сумму более 4 млрд рублей. Таким образом, 2626 семей улучшили свои жилищные условия. Новые возможности, предоставленные клиентам, позволят сохранить высокие темпы жилищного кредитования.