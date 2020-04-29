2020-04-28T18:31:49+03:00
Общество

Актеры Никитинского театра будут читать сказки по телефону бесплатной горячей линии

29 апреля с 19 до 21 часов при звонке на бесплатную горячую линию сказок дети смогут пообщаться вживую с актерами воронежского Никитинского театра и услышать волшебную историю из уст настоящих сказочников
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В эту среду, 29 апреля, по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 с 19.00 до 21.00 отвечать на звонки ребят и рассказывать волшебные истории будет художественный руководитель Никитинского театра Борис Алексеев, а также ведущие актеры площадки: Илья Крылов, Марина Демьяненко, Мария Соловей, Татьяна Солошенко. Вместе с ними добрые истории о сказочных героях будет читать член Союза писателей России, известный воронежский краевед и общественный деятель Николай Сапелкин.

«Встреча со сказкой - это всегда встреча с чудом. И такая встреча очень важна особенно сейчас - когда взрослые разобщены, а дети лишены радости общения друг с другом, лишены чуда встречи со сказкой и голоса живого представления. Я сам отец двоих детей и прекрасно вижу, как не хватает всего этого маленьким людям. В сказке всегда побеждает чудо и добро. Я надеюсь, в сложившейся ситуации в мире в конечном итоге победит чудо. А пока давайте превращать сказку в реальность для наших детей. И горячая сказочная линия как раз такой подарок – чуда общения с незнакомым и поэтому таким волшебным сказочником», - говорит Борис Алексеев.

«Сказки - наши добрые друзья из седой старины. Они содержат в себе житейские мудрости, проверенные тысячелетиями. Читая или слушая сказку, мы соприкасаемся с нашими далекими предками и становимся от этого сильнее и умнее. Уверен, совместное чтение любимых сказок принесет много ярких и добрых впечатлений всем участникам проекта – и рассказчикам, и слушателям», - отмечает Николай Сапелкин.

Федеральный детский проект #ВсказкуИздома был реализован по инициативе крупнейшего российского оператора связи МТС, Российского движения школьников, факультета журналистики МГУ и Российской государственной детской библиотеки при поддержке Министерства культуры РФ. За первую неделю работы горячей сказочной линии число звонков от детей и родителей превысило 10 тысяч. Ребята со всей страны прослушали 850 часов сказок, что сравнимо с примерно 35 днями непрерывного чтения.

Кроме того, дети от 6 до 14 лет могут принять участие в конкурсе чтецов сказок. Победители получат возможность пообщаться по видеосвязи со звездой, а после попасть на экскурсию в Российскую государственную библиотеку. Для этого участникам нужно записать на видео или аудио прочтение сказки и отправить жюри с помощью платформы благотворительного проекта «Поколение М».

Подробности на «Поколение М»

6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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Актеры Никитинского театра будут читать сказки по телефону бесплатной горячей линии
29 апреля с 19 до 21 часов при звонке на бесплатную горячую линию сказок дети смогут пообщаться вживую с актерами воронежского Никитинского театра и услышать волшебную историю из уст настоящих сказочников
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