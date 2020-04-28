Воронежские власти призывают бизнес активнее пользоваться мерами господдержки

Во вторник, 28 апреля, губернатор Александр Гусев принял участие в совещании по повышению устойчивости российской экономики. Его по видеоконференцсвязи провел первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

По словам вице-премьера, чтобы предотвратить скачок безработицы из-за эпидемии коронавируса, нужно сориентировать бизнес на максимально полное использование мер господдержки.

В Воронежской области реализуется два блока мер такой поддержки – федеральный и региональный. Первый включает 21 пункт – это льготное кредитование и реструктуризация задолженности для выплат зарплат, перенос сроков обязательных платежей по налогам и кредитам, аренде госимущества. Снижаются требования к участию предприятий в госконтрактах, вводятся моратории на проверки и санкции со стороны ФНС и других контрольно-надзорных органов.

В рамках регионального для бизнеса снизят до минимума ставки по упрощенной системе налогообложения (величина налога сократится в шесть раз) и единому налогу на вмененный доход (в два раза). В правительстве области подсчитали, что под льготную ставку попадает 6,6 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.

Для пассажирских перевозок – одной из самых пострадавших отраслей – вводится нулевой платеж по транспортному налогу. Им смогут воспользоваться 20 транспортных компаний.

70 торговым и бизнес-центрам, уменьшившим плату для арендаторов, снизят налог на имущество. Вводится отсрочка по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество. Для субъектов малого и среднего бизнеса вводятся льготные программы микрокредитования и реструктуризация задолженности, перестраивается действующая система их финансовой поддержки за счет фонда развития предпринимательства.

«Заключено соглашение с Банком ВТБ о предоставлении организациям региона зарплатных кредитов по нулевой ставке по согласованному перечню под поручительство Гарантийного фонда Воронежской области», – сообщили в региональном правительстве.

Как отмечали там ранее, общая сумма мер поддержки бизнеса составляет более 1,5 миллиарда рублей.