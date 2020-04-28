В Воронежской области отделение районной больницы перепрофилировали под пациентов с коронавирусом

В правительстве Воронежской области сообщили, что еще одно медучреждение в регионе готово принять больных коронавирусом. Это Россошанская районная больница.

60 КОЕК С КИСЛОРОДОМ

Под размещение пациентов с COVID-19 в ней выделили отделение в хирургическом корпусе, оснащенное палатами реанимации и интенсивной терапии. Отмечается, что в перепрофилированных под стационар помещениях будут получать лечение жители не только Россошанского, но и Кантемировского, Ольховатского и Подгоренского районов.

Отделение находится на двух этажах и состоит из отдельных двухместных палат. В стационаре находятся 25 коек для пациентов, которые не нуждаются в кислородной поддержке, 30 коек – с кислородной поддержкой и 30 коек – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для больных, нуждающихся в реанимации и интенсивной терапии. Все 60 точек подачи кислорода уже работают. Пока что аппаратов ИВЛ достаточно, но если возникнет потребность, дополнительную единицы доставят в россошанскую больницу из трех соседних районов.

СИСТЕМА ШЛЮЗОВ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВНУТРИГОСПИТАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ

По данным регионального правительства, отделение поделили на красную и желтую зоны. В красной лежат пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Их госпитализируют после проведения компьютерной томографии органов грудной клетки. Медики здесь находятся в полной защите всю дежурную смену, прием пищи в красной зоне для них запрещен. Выход из зоны возможен лишь после полной противовирусной обработки. В желтой зоне находятся только медики. Она условно безопасна. Доступ в обе зоны возможен после прохождения шлюзов и принятия соответствующих мер защиты. Такая система исключает движение воздуха между помещениями и внутригоспитальное инфицирование.

Здесь же, в здании хирургического корпуса, осуществляются лабораторная диагностика и рентген-исследования. В отдельном крыле на втором этаже предусмотрены помещения для проживания медиков из дежурных смен (если по каким-то причинам они сами не могут себе обеспечить самоизоляцию).

Кроме того, на территории больницы обустроены две площадки для сбора и хранения отходов класса В (медицинские отходы, опасные для жизни). После обработки они складируются, затем утилизируются специализированной организацией. Для обработки транспорта, доставляющего пациентов с COVID-19, выделена специальная площадка.

В то же время, пациенты, нуждающиеся в хирургической помощи, ее получат. Так, гинекологические манипуляции будут проводить в акушерском корпусе Россошанской РБ, пациентов общехирургического профиля по экстренным показаниям направят в Ольховатскую и Подгоренскую РБ, урологического – в Подгоренскую РБ, травматологического – в Павловскую РБ.