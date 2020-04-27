Придумай эмблему своего микрорайона!

В Воронеже продолжается прием заявок на конкурс на создание эмблем – символов микрорайонов Сомово, Боровое, Краснолесный, Отрожка и «Больница «Электроника». Все они входят в избирательный округ №1 городской Думы, который возглавляет депутат Владимир Ходырев. Он объявил о старте конкурса еще в январе.

На конкурс предоставляется эскиз эмблемы-символа в электронном или графическом виде, словесное описание эмблемы с пояснением идеи автора, а также сведения о самом авторе (ФИО, место проживания, контактная информация). Проект должен быть выполнен в двух вариантах: в черно-белом и цветном изображениях.

Работы оценят по следующим критериям: художественный уровень исполнения, оригинальность и выразительность, легкость для восприятия, лаконичность изобразительных приемов, технологичность и простота тиражирования, связь эмблемы с историей указанных микрорайонов. При этом эмблема должна быть универсальной, чтобы ее можно было воплотить в различных материалах и техниках.

Принять участие в конкурсе могут все жители указанных микрорайонов в возрасте от 18 лет. Эскизы принимаются до 15 мая текущего года на электронную почту Воронежской городской Думы по адресу gorduma@bk.ru. В теме письма нужно сделать пометку «проект эмблемы микрорайона».

По каждому микрорайону будет выделено три участника, занявших первые, вторые и третьи места. Призы победителям конкурса будут предоставлены за счет внебюджетных средств.