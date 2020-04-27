«Русская песня»: как артисты воронежского хора купили танк для Красной армии

Во время Великой Отечественной войны на воронежский почтамт пришел пакет с единственной надписью «для защитников родины». В этой посылке были золотые монеты. Похоже на легенду, согласитесь? У данной истории действительно не так много доказательств. Но она заставляет задуматься: что же такое подвиг?

Цена Победы

Мы чтим память Николая Гастелло, совершившего таран танковой колонны, из поколения в поколение будем рассказывать о том, как Александр Матросов своим телом закрыл амбразуру дзота или о том, как разведчик Александр Герман наводил ужас на солдат противника.

Но необходимо не забывать и о труженик тыла и даже детях, которыеприближали Великую Победу, как могли. Их поступки, совершенные в трудных условиях, заставляют трепетать сердце.

- Мои сыновья и дочери борются с врагом на фронте. Я помогу им своим трудом и сбережениями. При месячной зарплате 800 рублей – подписался на 5000 рублей, - это строки из обращения рабочего воронежского завода им.Тельмана о подписке на военный заем.

«Фонд обороны» и «Фонд Красной армии» по-своему стали символами патриотизма наших сограждан. На эти счета поступали добровольные пожертвования, передававшиеся на нужды Краснойармии. Огромный вклад в организацию этой работы в годы Великой Отечественной войны внесли сотрудники Гострудсберкасс.

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Это сегодня на территории обслуживания только Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк функционируют 1182 филиала, в том числе 406 в Воронежской области. Раньше же наши сограждане искали «Гострудсберкассы», которые привлекали свободные деньги населения. Но тогда люди даже не думали о каких-либо процентах, главное - помочь. В итоге шестая часть военного бюджета нашей страны - это займы у населения.

Каждый вкладывал, что мог

В декабре 1941 года жители Липецка вносят в «Фонд обороны» 889 тысяч рублей. Всего же за годы войны только уроженцы этого региона соберут более 3,5 млн рублей. Для сравнения стоимость известнейшего танка «Т-34» раньше составляла 200 тысяч рублей. Истребитель «Ил-2» требовал и вовсе 250 тысяч.

Юные комсомольцы собиралисредства для строительства самолета «Липецкий комсомолец». Что интересно, этот «ястреб» был передан пилоту-земляку Сергею Литаврину. В благодарность соотечественникам Сергей собьет 19 вражеских самолетов - ему даже будет присвоено звание Героя Советского Союза.

А слышали ли вы о танковой колонне «Липецкий рабочий»? На ее создание было собрано 2,2 млн рублей. И нельзя сказать, что это исключительный прецедент. В Черноземье можно вспомнить хотя бы такие танковые колонны, как «Освобожденный Орел», «Тамбовский колхозник» или «Курский колхозник». Все они были собраны на деньги местных жителей. В Тамбове так и вовсе благодаря людям и их сбережениями удалось довольно быстро построить настоящий бронепоезд «Тамбовец».

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Хор воронежской швейной фабрики, в котором пела народная артистка Мария Мордасова, после работы, выступал на призывных пунктах, а также на вокзалах перед бойцами, уезжавшими на фронт. А в 1944 году на личные сбережения артистов хора был построен танк «Русская песня».Этабоевая машина маршемпрошла от Дона до Дуная. В сохранившихся документах значится, что участники коллектива собрали 10 тысяч рублей деньгами и более 21 тысячи облигациями госзаймов. До сих пор сохранились фото этого танка с тремя тройками, стоящего на немецкой земле.

Взаимопомощь сохранилась

Традиционная история времен Великой Отечественной войны: 75-летний колхозник воронежской сельскохозяйственной артели «Парижская коммуна» из личных сбережений внес 100 тысяч рублей на покупку танка. Эта боевая машина успешно прошла с боями свыше тысячи километров.

Война нанесла большой ущерб системе «Гострудсберкасс». Напомним, территория Курской области и большая часть Воронежской пережили период оккупации. Но в итоге удалось выстоять. Казалось бы, что могли дать люди, истерзанные войной? Могли ли вообще построить танки или самолеты без этой помощи? Историки говорят, что наверняка могли, но люди хотели стать частью Великой Победы и хотя бы так помогать всеми силами.

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Только после окончания Великой Отечественной войны сотрудникам «Гострудсберкасс» предстояло восстановить утраченную филиальную сеть, и возобновить весь перечень довоенных услуг, оказываемых кассами населению.

Первая сберкасса в Воронеже была восстановлена на проспекте Революции еще в 1944 году в подвале одного из полуразрушенных домов. Через три года ее перевели на первый этаж восстановленного особняка у центрального телеграфа.

Сегодня жители нашего региона продолжают доверять Сбербанку, самому большому банку в стране и в нашем Черноземье, да и по сути преемнику тех самых «Гострудсберкасс».Нет, эти сбережения не пойдут на танки. Надеемся, что больше никогда не придется в деле проверять колонны «Колхозников». Однако, когда одни люди делают вклад, они помогают другим оформить потребительский кредит или ипотеку. Это движение, эта взаимопомощь до сих пор помогают нам развивать наш регион, и нашу страну.