Коронавирус в Воронеже, последние новости на 27 апреля 2020: количество зараженных, выздоровевших, госпитализированных с подозрением

У 338 жителей Воронежской области выявили коронавирус. За сутки медики зафиксировали 25 новых случаев болезни. Только двое из них прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга, остальные не покидали региона. Среди заразившихся три ребенка, их возраст 9 месяцев, 5 и 10 лет

По данным на 27 апреля, количество выздоровевших выросло до 57 человек. Восемь воронежцев скончались. Госпитализированы с подозрением на COVID-19 496 пациентов. За сутки их число увеличилось на 115. Под наблюдением на дому - 2 954 жителя области.

В Воронеже началось строительство быстровозводимой инфекционной больницы. Накануне на улицу Ростовскую, неподалеку от БСМП №8, прибыли рабочие и техника. Медицинский центр по типовому плану Минобороны планируют возвести за два месяца.

Из-за коронавируса изменилась форма обучения заключенных в воронежских исправительных колониях. Уроки теперь проходят в бесконтактном режиме: преподаватели и мастера передают осужденным задания в письменном виде через сотрудников. Усвоение материала преподаватели проверяют с помощью тестов.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.