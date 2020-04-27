2020-04-26T23:17:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 27 апреля 2020: количество зараженных, выздоровевших, госпитализированных с подозрением

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 27 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У 338 жителей Воронежской области выявили коронавирус. За сутки медики зафиксировали 25 новых случаев болезни. Только двое из них прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга, остальные не покидали региона. Среди заразившихся три ребенка, их возраст 9 месяцев, 5 и 10 лет

По данным на 27 апреля, количество выздоровевших выросло до 57 человек. Восемь воронежцев скончались. Госпитализированы с подозрением на COVID-19 496 пациентов. За сутки их число увеличилось на 115. Под наблюдением на дому - 2 954 жителя области.

В Воронеже началось строительство быстровозводимой инфекционной больницы. Накануне на улицу Ростовскую, неподалеку от БСМП №8, прибыли рабочие и техника. Медицинский центр по типовому плану Минобороны планируют возвести за два месяца.

Из-за коронавируса изменилась форма обучения заключенных в воронежских исправительных колониях. Уроки теперь проходят в бесконтактном режиме: преподаватели и мастера передают осужденным задания в письменном виде через сотрудников. Усвоение материала преподаватели проверяют с помощью тестов.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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