2020-04-24T22:32:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 25 апреля 2020: на COVID-19 проверяют около тысячи курсантов и корпус больницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 25 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области достигло 291. По данным на 25 апреля, выздоровели и отправились домой 38 пациентов. Восемь заболевших скончались. 63 человека с подтвержденным диагнозом проходят лечение на дому. Такое возможно при легком или бессимптомном течении болезни. Еще 41-го жителя региона госпитализировали с подозрением на COVID-19. Сейчас в стационарах области находятся 376 человек. Под домашним наблюдением - 2 954 воронежца.

В больнице «Электроника» подозревают вспышку коронавируса. Целый корпус медучреждения изолировали. Первые тесты на COVID-19 оказались положительными у девяти медицинских работников и 11 пациентов. Состояние всех удовлетворительное. Результаты вторых, финальных, анализов еще не пришли.

Воронежских курсантов, которые готовились в Москве к параду Победы, проверяют на коронавирус. Около тысячи учащихся и офицеров военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина вернулись в столицу Черноземья в начале недели. Как рассказали в вузе, всех прибывших разместили в отдельных казармах. Для них действует режим самоизоляции. По предварительным данным, все чувствуют себя хорошо. В академии ждут результаты тестов на вирус.

С 25 апреля в Воронеже возле БСМП № 8 начнут строить новую инфекционную больницу. Объект рассчитан на 200 коек, ориентировочно работы займут два месяца. Сначала учреждение будут использовать в качестве центра для пациентов с коронавирусом, а затем - как обычную инфекционную больницу.

Губернатор Александр Гусев спрогнозировал развитие ситуации с новой инфекцией в регионе. По его словам, пик заболеваемости в области может прийтись на период с 15-го по 20 мая.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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