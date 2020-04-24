В Нововоронеже проходит конкурс научных работ

Организатор – Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС») при поддержке госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом».

Цель конкурса – популяризация знаний об атомной отрасли среди различных групп населения: социальных, возрастных, профессиональных.

В конкурсе участвуют научные работы по темам: обеспечение экологической безопасности АЭС, влияние экологических мероприятий, проводимых АЭС, на экологическую обстановку в «атомных» городах, экологическая востребованность атомных станций как альтернативы «традиционным» источникам энергии, использующим невозобновляемые природные ресурсы.

Для оценки работ участников сформирован Совет, состоящий из двух целевых групп экспертов. В составе первой группы – руководители общественных организаций: Общественной палаты Нововоронежа, профсоюза НВ АЭС, «Союза чернобыльцов», советов ветеранов Нововоронежской АЭС и города, – всего пять человек. Во второй группе – 11 представителей образовательных учреждений Нововоронежа и областного центра: школ города и нововоронежского политехнического колледжа, Воронежского государственного университета и Воронежского государственного технического университета.

«Нововоронежцы уже отправили 36 научных работ на конкурс. Самые активные участники – сотрудники Нововоронежской АЭС, учителя и ученики городских школ, преподаватели и студенты нововоронежского политехнического колледжа. Заявки принимаются до 1 сентября текущего года. Победители получат гранты на продолжение исследовательской деятельности», – отметил глава городского округа города Нововоронеж, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

Нововоронежская АЭС уделяет огромное внимание контролю состояния окружающей среды в районе расположения атомной станции, а также информированию населения об экологической безопасности и эффективности атомной энергетики. Так, расходы Нововоронежской АЭС на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды в 2019 году составили свыше 23 млн рублей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС