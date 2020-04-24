ВТБ Пенсионный фонд предлагает заключать договоры по обязательному пенсионному страхованию полностью онлайн

На данный момент Банком России не актуализирован порядок уведомления Пенсионного фонда России о вновь заключенных договорах ОПС – в действующей версии исключена возможность заключения электронного договора, поэтому клиент обязан являться в офис. На сегодняшний день это недопустимо в силу региональных и федеральных предписаний.

Предложенная НПФ ВТБ онлайн-форма заключения договоров ОПС не только исключит прямой физический контакт клиентов и сотрудников фондов, но также ускорит процесс заключения договоров и будет доступна каждому гражданину РФ при возможности подключения к интернету в любое время суток независимо от места нахождения. Это минимизирует контакты между работниками НПФ и клиентами и позволит людям проводить все необходимые операции из дома, не подвергая себя опасности.

«Юридически данная норма предусмотрена законодательством, однако не актуализирован порядок уведомления ПФР о вновь заключенных договорах по ОПС. По факту это все равно означает необходимость физического присутствия клиента при заключении договора. С учетом развития онлайн-технологий эта мера выглядит явно устаревшей, к тому же в условиях самоизоляции необходимо исключить любое присутствие клиента в публичных местах», – комментирует инициативу генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

«Мы предлагаем дать гражданам свободу волеизъявления при выборе НПФ, при этом механизм понятен и надежен. Договор публичной оферты имеет ту же юридическую силу, что и договор, заключенный в личном присутствии клиента, и ответственность за нарушение его условий остаётся «адресной». Речь не идет о выгоде для отдельных игроков рынка, поскольку окончательное решение о выборе конкретного НПФ всегда остается за самим клиентом. Это дает основания полагать, что наша инициатива будет поддержана всеми участниками рынка – как фондами, так и органами власти – в интересах наших граждан, особенно в текущей непростой ситуации», – добавила она. Банк ВТБ (ПАО).