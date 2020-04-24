Реконструкцию взлетно-посадочной полосы ВАСО завершат в конце года

В пятницу, 24 апреля, губернатор Александр Гусев посетил ВАСО. Он посмотрел, как продвигается реконструкция взлетно-посадочной полосы и побывал в цехе сборки самолетов Ил-96 и Ил-112В.

К реконструкции взлетно-посадочной полосы на Воронежском авиазаводе приступили год назад, в апреле 2019-го. Полностью все работы планируется завершить в конце текущего года. В региональном правительстве отметили, что сама полоса фактически готова – осталось уложить верхнее бетонное покрытие на заключительных 150 метрах. Ее общая длина составляет два километра.

Помимо этого, на 75% готовы асфальтобетонные обочины, на 55% – светосигнальное оборудование. Завершается монтаж средств радиотехнического обеспечения полетов (готовность – 95 %). Все это позволит уже в ближайшее время начать пуско-наладочные работы. Таким образом, первый основной этап реконструкции полосы со всеми сооружениями и объектами, необходимыми для эксплуатации аэродрома ВАСО, завершится уже в мае.

В тоже время, на самом предприятии удалось построить два образца самолета Ил-112В. Новейший легкий военный транспортник можно назвать выстраданным «детищем» нашего авиазавода. 30 марта прошлого года состоялся его первый испытательный полет. Сейчас самолет продолжают дорабатывать под установку системы бортовых измерений. Как пояснил губернатору генеральный директор ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» Юрий Грудинин, Ил-112В способен решать возлагаемые на него задачи в различных географических, климатических и метеорологических условиях. Аппарат с учетом доработок практически готов к летным испытаниям.

По словам Александра Гусева, «112-я машина» важна для экономики региона с точки зрения налогов в бюджет и обеспечения рабочими местами жителей:

– Загрузка завода при годовой выработке в 20–25 миллиардов рублей – это существенная добавка в экономику региона. Это и люди, которые будут получать хорошую, стабильную зарплату, и налоги, которые мы будем получать от работы предприятия.

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Губернатор подчеркнул, что ВАСО представляет собой гордость и славу Воронежской области. Завод оказывает большое влияние на имидж самого Воронежа.

– Это системообразующее предприятие, и все меры, которые президентом заявлены, безусловно, здесь будут применяться. Мы готовы помочь в быстром прохождении процедур, связанных с оказанием мер господдержки, – и с банками, и с налоговой. Если потребуется какая-то дополнительная поддержка, связанная с работниками предприятия, мы тоже будем ее со своей стороны оказывать, – заявил Александр Гусев.

НАША СПРАВКА

Ил-122В – легкий военно-транспортный самолет грузоподъемностью шесть тонн. Он создается на замену Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкого перечня разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации машины.