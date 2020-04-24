«Сбербанк страхование» застраховала водителей и пассажиров Воронежа во время поездок с «Ситимобил»

Дополнительная защита будет особенно актуальной в период самоизоляции, когда такси становится самым безопасным общественным транспортом.

Агрегатор такси «Ситимобил» работает сегодня в 47 российских городах, включая все города с населением более миллиона человек. «Ситимобил» начал страховать поездки более года назад. Теперь они будут обеспечены страховой защитой «Сбербанк страхование». Водители и пассажиры застрахованы на случай травм или гибели в результате несчастного случая. Страховая защита начинает действовать с момента, как водитель нажал кнопку «начало поездки», до передачи информации о завершении маршрута. На стоимость поездок для пассажиров наличие страховки не влияет.

Михаил Волков, генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование»:

«Страхование водителей и пассажиров такси на время поездки — распространенная практика во всем мире. В России, к сожалению, она не закреплена законодательно. Это единственный вид наземных пассажирских перевозок в нашей стране, на который не распространяется обязательное страхование. "Сбербанк страхование" застраховала водителей и пассажиров "Ситимобил" на такую же сумму, на которую застрахованы пассажиры других видов наземного общественного транспорта. В ближайшее время мы предложим нашему партнеру расширить страховую защиту на багаж и личные вещи пассажиров и другие актуальные при перевозках риски».

Виталий Бедарев, исполнительный директор «Ситимобил»:

«Сегодня сервис заказа такси "Ситимобил" является одним из крупнейших игроков в России и занимает второе место по количеству заказов в Москве и в большинстве городов присутствия. По итогам I квартала 2020 года число поездок выросло в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 39,5 млн. В марте, когда в большинстве регионов России был введен режим самоизоляции и спрос на поездки такси начал снижаться, мы запустили тариф "Доставка". Мы планируем не только развивать сервис доставки посылок между клиентами, но и интегрировать в него различные продукты экосистем Сбербанка и Mail.ru Group, чтобы спектр доставляемых товаров расширялся. Мы рады обрести в лице СК "Сбербанк страхование" надежного партнера. Водители и пассажиры должны знать, что находятся под защитой, и чувствовать себя комфортно во время поездки. Сегодня это такая же необходимая мера, как дезинфекция салона, маска и перчатки».