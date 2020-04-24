Владимир Нетёсов: «Предприятиям сферы пассажирских перевозок области потребуется полномасштабная господдержка»

Инициативы были выработаны в рамках деятельности парламентского Совета по устойчивому развитию экономики.

Предварительно рекомендации были проработаны членами Комитета Воронежской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности под председательством Владимира Верзилина с представителями автотранспортного сообщества региона.

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– Мы обобщили предложения, выработанные в рамках Совета. Инициативы касаются как дополнительных мер региональной поддержки предприятий, задействованных в сфере пассажирских перевозок области, так и возможной корректировки некоторых федеральных нормативных правовых актов. Нынешняя ситуация в пассажирской автотранспортной сфере региона требует принятия уже не точечных, а комплексных решений, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Отметим, что в ходе проведенного анализа в автотранспортном комплексе региона был выявлен ряд проблемных моментов. Так, только за первые две недели режима самоизоляции собственные доходы АТП, обслуживающих городские, пригородные и междугородние маршруты, упали до уровня примерно 25-30% в сравнении с периодом, предшествующим введению режима самоизоляции. Убытки АТП в сегменте пригородных перевозок увеличились за первую неделю действия режима самоизоляции на сумму порядка 8 млн рублей. Пассажиропоток во вторую неделю действия режима самоизоляции вырос незначительно. В результате у АТП начались кассовые разрывы, было сокращено обслуживание маршрутной сети на величину от 30 до 50%, в ряде случаев транспортное сообщение временно приостанавливалось на несколько дней.

– Федеральными и региональными органами власти анонсированы и частично введены меры государственной поддержки предприятий транспорта. Однако, на сегодняшний момент, данные меры не могут возместить убытки АТП в том размере, в котором упали доходы, – отметил Владимир Нетёсов. – Отрасль одной из первых вошла в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики РФ по Постановлению Правительства РФ от 3 апреля этого года, что дает основания рассчитывать транспортным предприятиям, обслуживающим граждан, на полномасштабную поддержку. Важно, чтобы после снятия ограничительных мер в дальнейшем в регионе не произошел транспортный коллапс, а сама отрасль не откатилась на несколько лет назад.

Как рассказал Владимир Верзилин, предложения по мерам государственной поддержки автотранспортных предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на территории Воронежской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, состоят из двух блоков. Это меры для направления на рассмотрение в Правительство РФ, и меры, которые относятся к компетенции исполнительных органов власти региона.

«Федеральный» пакет инициатив включает предложение по приостановке до 1 июля 2021 года применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в общественном транспорте, а также оснащение тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по маршрутам в городском сообщении. Кроме того Депутаты Воронежской областной Думы предлагают пересмотреть критерии предоставления «кредитных каникул» в части увеличения максимального размера потребительского кредита на цели приобретения транспортных средств с залогом автотранспортного средства с 600 тысяч рублей до 3 миллионов рублей.

Что касается дополнительных мер, которые депутаты предлагают проработать на региональном уровне, то их около десятка. В частности, это рекомендация профильным департаментам провести работу с организациями, работающими в сфере автострахования, с целью перенести ближайшие платежи (предстоящие в апреле-мае), автотранспортных предприятий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП) на 3 месяца.

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– В условиях, когда резко снизились доходы предприятий и еще не начали работать анонсированные федеральными и региональными властями меры господдержки, это может стать действенным средством сохранения работоспособности транспортных организаций. Для среднего АТП это сотни тысяч рублей, для крупного (более 100 автобусов) – миллионы рублей. Отсрочка позволит закрыть первоочередные расходы на выплату заработной платы водителям и на приобретение горюче-смазочных материалов в самый критический период, – отметил Владимир Верзилин.

Кроме того, депутаты предложили освободить автотранспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, автовокзалы (автостанции) от уплаты земельного налога и арендных платежей в 2020 году (здесь также размер платежей – сотни тысяч рублей на среднее предприятие), а также снизить тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов до уровня прошлого года и электроэнергию на 50%. Для этих же предприятий парламентарии предлагают региональным властям рассмотреть возможность дополнительного прямого субсидирования убытков, понесенных вследствие введения режима самоизоляции граждан. Финансирование осуществить из регионального бюджета за период действия режима самоизоляции и последующего восстановления пассажиропотоков.

Также Воронежская областная Дума предлагает проработать с топливными компаниями возможность централизованных поставок автомобильного топлива для пассажирских автотранспортных предприятий области по сниженной цене.

Среди рекомендаций Совета исполнительным органам власти – проработать с банками, обслуживающими автоматизированную систему оплаты проезда на территории Воронежской области возможность снижения процентной ставки на период до полугода. Также парламентарии считают необходимым проработать с лизинговыми компаниями возможность предоставления автотранспортным предприятиям области лизинговых продуктов с нулевым первоначальным взносом.

Кроме того, Воронежская областная Дума предлагает произвести корректировку параметров реформы общественного транспорта городского округа город Воронеж с привлечением объединений перевозчиков в части сроков действия текущих контрактов, сроков перехода к новой маршрутной сети, а также предоставить отсрочку по обязательствам обновления подвижного состава.